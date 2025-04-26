Выщипал — и ждёшь чуда: когда брови возвращаются, а когда — нет

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Кажется, вопрос из разряда странных, но на самом деле он волнует многих. Отрастут ли брови и ресницы, если их сбрить или они внезапно выпадут? Ответ — да. Но не всё так просто.

Фото: freepik.com by user18526052, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Веснушки

Ресницы и брови — такие же волосы, только с более короткой фазой роста. Они проходят три стадии: активный рост, покой и естественное выпадение. Именно короткий цикл роста — всего несколько недель — объясняет, почему они не вырастают до бесконечности, как волосы на голове.

Сколько ждать, пока отрастут

В среднем ресницы восстанавливаются за 1-3 месяца. Брови — немного дольше: 4-5 месяцев. Но это при условии, что выпадение произошло естественным образом. Если же причина серьёзнее — кожное заболевание, гормональный сбой или химиотерапия, — восстановление может затянуться, а в некоторых случаях и вовсе не произойти. Всё зависит от состояния волосяных фолликулов.

Можно ли ускорить рост

Да, существуют специальные сыворотки — чаще всего с пептидами или простагландинами. Они могут ускорить рост и сделать волоски гуще. Но стоит помнить: эффект пропадает, как только вы перестаёте их использовать.

Зачем вообще нужны брови и ресницы

Это не просто элемент внешности. Они выполняют важную защитную функцию — оберегают глаза от пыли, воды и пота. Поэтому если у вас внезапно начали выпадать ресницы или брови, или появились залысины, лучше не гадать, а обратиться к врачу.

Уточнения

Бро́вь — дугообразное возвышение кожи над глазницей, имеющее волосяной покров и снабжённое особым мускулом, corrugator supercilii.

