55+ и минус кости? Диета, которая развенчала старую угрозу

2:22 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Если вам за 55 и вы хотите похудеть, вы, вероятно, слышали — или испытали на себе, — что вместе с лишними килограммами уходит еще кое-что: плотность костной ткани. Этот риск особенно высок у женщин в постменопаузе, когда кости становятся более чувствительными, что приводит к таким заболеваниям, как остеопения или остеопороз.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Похудение

Но что вы можете сделать, чтобы защитить свои кости, не жертвуя при этом потерей веса? Ответ приходит из Испании и заключается в преимуществах средиземноморской диеты с низким содержанием калорий и небольшим количеством движений.​

В новом исследовании, опубликованном в JAMA Network Open, исследователи из Университета Ровиры и Вирджили и консорциума PREDIMED-Plus показали, что сочетание низкокалорийной средиземноморской диеты и регулярной физической активности может замедлить потерю костной массы у женщин старше 55 лет с метаболическим синдромом и избыточным весом.​

В исследовании приняли участие 924 женщины в возрасте от 55 до 75 лет, которые были разделены на две группы: одна следовала традиционной средиземноморской диете без ограничения калорий, а другая — низкокалорийной средиземноморской диете с рекомендациями по физической активности. Результаты показали, что женщины, следовавшие низкокалорийной средиземноморской диете с физической активностью, испытывали значительно меньшую потерю костной массы в области поясницы по сравнению с контрольной группой.​

Это открытие подчеркивает важность сочетания правильного питания и физической активности для поддержания здоровья костей у женщин старше 55 лет. Средиземноморская диета, богатая овощами, фруктами, орехами, оливковым маслом и рыбой, в сочетании с регулярными физическими упражнениями, может стать эффективной стратегией для предотвращения потери костной массы и поддержания общего здоровья.​

Однако стоит помнить, что перед началом любой диеты или программы упражнений рекомендуется проконсультироваться с врачом или специалистом по питанию, чтобы разработать индивидуальный план, соответствующий вашим потребностям и состоянию здоровья.​

Уточнения

Похудение (прост. разг. похуда́ние), снижение веса — снижение массы тела живого организма человека.



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