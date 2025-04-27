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Контуринг автозагаром: новый способ подчеркнуть черты лица без макияжа

2:02
Моя семья » Красота и стиль

Тренды в макияже меняются, и сегодня привычный контуринг бронзерами и корректорами отходит на второй план. На смену ему приходит новое направление — контуринг с помощью автозагара. Этот метод позволяет создать естественные тени на лице и подчеркнуть черты без ежедневного макияжа.

Женщина
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Женщина

Почему стоит попробовать контуринг автозагаром

Контуринг автозагаром даёт более длительный эффект — на несколько дней, а иногда и недель. Лицо выглядит свежее и скульптурнее даже без декоративной косметики. Плюс — нет риска размазать контуринг в течение дня.

Как правильно делать контуринг автозагаром

1. Подготовка кожи

Перед процедурой важно провести скрабирование лица, чтобы автозагар лёг ровно. Затем нанесите лёгкий увлажняющий крем и подождите, пока он полностью впитается.

2. Выбор автозагара

Идеально использовать средство с постепенным эффектом или специальный автозагар для лица. Он легче распределяется и выглядит максимально естественно.

3. Нанесение

С помощью тонкой кисти или косметической губки аккуратно нанесите автозагар на зоны, которые обычно затемняются — под скулами, по бокам носа, по линии роста волос и под подбородком. Главное — тщательно растушевать границы.

4. Ожидание результата

Дайте автозагару проявиться в течение нескольких часов. После этого можно оценить результат и при необходимости немного усилить тени.

Ошибки, которых стоит избегать

  1. Наносить автозагар на неподготовленную кожу.
  2. Выбирать слишком тёмный оттенок.
  3. Недостаточно хорошо растушевывать средство.

Контуринг автозагаром — это отличный способ подчеркнуть природную красоту без утяжеления макияжем. Главное — выбрать правильный продукт, подготовить кожу и соблюдать технику нанесения.

Уточнения

Автозагар средства для загара, бронзаторы, моментальный загар — искусственный загар, приобретаемый кожей за счёт перекрашивания верхнего слоя кожи, при этом не требуется воздействие солнечных лучей.

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Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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