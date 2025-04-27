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Семь процедур для тела, которые реально работают: забудьте о пустых обещаниях

1:57
Моя семья » Красота и стиль

В поисках идеальной формы и упругой кожи многие пробуют разные процедуры для тела. Но не все из них оправдывают ожидания. Сегодня собрали для вас только те методы, которые действительно работают и дают заметный эффект.

массаж
Фото: openverse.org by gaelx, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
массаж

1. Лимфодренажный массаж

Эта процедура стимулирует отток лишней жидкости, устраняет отёки и способствует уменьшению объёмов. Уже после первых сеансов кожа выглядит более подтянутой.

2. Кавитация

Безболезненная альтернатива липосакции. Ультразвук разрушает жировые клетки, а организм самостоятельно выводит их естественным путём.

3. LPG-массаж

Технология вакуумно-роликового массажа отлично справляется с целлюлитом, моделирует силуэт и делает кожу гладкой и упругой.

4. Радиочастотный лифтинг

Эта процедура стимулирует выработку коллагена. После курса заметно повышается упругость кожи и улучшается её тонус.

5. Обёртывания с активными компонентами

Грязевые, водорослевые или термообёртывания глубоко питают кожу, ускоряют метаболизм в тканях и помогают бороться с "апельсиновой коркой".

6. Криолиполиз

Процедура охлаждения жировой ткани разрушает её без хирургического вмешательства. Результаты проявляются постепенно, делая фигуру стройнее.

7. Миостимуляция

Идеальный вариант для тех, кто хочет подтянуть тело без изнурительных тренировок. Электрические импульсы стимулируют мышцы, улучшая рельеф.

Выбирая процедуры для тела, важно ориентироваться на проверенные методы и обращаться к профессионалам. Правильный подход, терпение и регулярность помогут достичь реальных изменений и почувствовать уверенность в себе.

Уточнения

Лимфодренаж также лимфодренажный массаж, пневмомассаж и прессотерапия — один из видов массажа, метод физиотерапии, используется в косметологии и физической реабилитации спортсменов.

Электромиостимуляция (мионейростимуляция, миостимуляция) — метод восстановительного лечения, в основе которого лежит электрическая стимуляция нервов и мышц, осуществляемая посредством передачи тока с заданными характеристиками от миостимулятора к телу человека через электроды.

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Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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