Что делать, если волосы страдают из-за гормонов: эффективный план спасения

1:59 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Гормональные изменения — естественная часть жизни каждой женщины. Беременность, стресс, подростковый возраст, менопауза — всё это влияет на состояние волос. Они могут становиться тоньше, ломаться или, наоборот, быстрее жирниться. Важно правильно адаптировать уход, чтобы сохранить их здоровье и красоту.

Фото: freepik.com by diana.grytsku, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Волосы

Почему гормоны так сильно влияют на волосы?

Гормоны напрямую регулируют рост, плотность и текстуру волос. Например, избыточный тестостерон может вызывать выпадение, а эстроген — усиливать блеск и густоту. Во время гормональных качелей нарушается баланс, и волосы первыми сигнализируют о внутренних изменениях.

Базовые правила ухода в нестабильные периоды

Мягкое очищение

Выбирайте шампуни без сульфатов и агрессивных ПАВ. Чистота кожи головы особенно важна, чтобы избежать дополнительных проблем.

Питание и увлажнение

Обязательно используйте маски и кондиционеры. Предпочтение лучше отдавать средствам с кератином, маслами жожоба, арганы и витаминами.

Минимизация агрессивных процедур

Откажитесь от частого окрашивания, осветления, горячих укладок. Волосы в такие периоды становятся особенно уязвимыми.

Массаж кожи головы

Регулярный массаж усиливает кровообращение и стимулирует рост новых волос.

Внимание к питанию и витаминам

В рационе должно быть достаточно белка, железа, омега-3 жирных кислот и витаминов группы B.

Когда стоит обратиться к специалисту?

Если вы замечаете сильное выпадение волос, появление залысин или другие выраженные изменения, важно проконсультироваться с трихологом или эндокринологом. Иногда волосы требуют не только внешнего ухода, но и коррекции внутреннего состояния организма.

Уточнения

Во́лосы — придатки кожи, производные из эпидермиса, представляющие собой многослойные нитеообразные структуры из эпителиальных клеток (кератиноциты, меланоциты), ороговевающих по мере удаления из точки роста в волосяных фолликулах и образующих наружный покров кожи млекопитающих.



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