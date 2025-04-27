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10 вещей, без которых ваш весенний гардероб обречён на провал

2:07
Моя семья » Красота и стиль

Весна — идеальное время для обновления гардероба и создания универсальной капсулы, которая упростит сбор образов на каждый день. Минимум вещей, максимум стильных решений — таков главный принцип. Давайте разберем, какие 10 предметов станут основой вашего весеннего стиля.

Девушка в юбке
Фото: Designed be Freepik by garetsvisual, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Девушка в юбке
  1. Лёгкий тренч. Идеальная верхняя одежда для переменчивой весенней погоды. Нейтральные оттенки, вроде бежевого или хаки, делают тренч универсальным.
  2. Белая рубашка. Классика, которая сочетается и с джинсами, и с юбкой. Лёгкая хлопковая рубашка освежает любой образ.
  3. Джинсы прямого кроя. Удобные, стильные и актуальные в любой ситуации. Выбирайте модели средней посадки в базовом голубом цвете.
  4. Юбка миди. Лёгкая юбка миди в нейтральном или пастельном оттенке поможет создать женственные и современные образы.
  5. Базовый топ. Простые хлопковые или трикотажные топы отлично смотрятся соло или в многослойных сочетаниях.
  6. Свитер или кардиган. На случай прохладных дней. Нежные оттенки добавят лёгкости весеннему образу.
  7. Классический жакет. Немного строгости в стиле никогда не повредит. Оверсайз-жакет можно носить с платьями, джинсами и юбками.
  8. Платье-футляр или свободного кроя. Платье универсальной длины и кроя — находка для любой ситуации: от прогулки до важной встречи.
  9. Белые кроссовки. Комфортная обувь, которая подойдёт почти ко всему — от джинсов до романтичных платьев.
  10. Сумка среднего размера. Лаконичная сумка нейтрального цвета дополнит любой комплект и станет функциональным акцентом.

Создание капсульного гардероба на весну — это отличный способ упростить жизнь, сохранив при этом стиль. Главное — выбирать универсальные вещи, которые легко сочетаются между собой.

Уточнения

Капсульный гардероб — термин, придуманный Сьюзи Фокс, владелицей лондонского бутика «Wardrobe» в 1970-х годах.

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Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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