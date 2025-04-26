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Идеально гладкая кожа: секрет правильного скрабирования, о котором все молчат

1:56
Моя семья » Красота и стиль

Скрабирование давно перестало быть просто процедурой очищения кожи — сегодня это полноценный ритуал ухода и заботы о себе. Чтобы получить от скрабов максимум пользы, важно не только выбрать правильное средство, но и соблюдать технику и частоту применения.

Уход за телом
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Уход за телом

Зачем нужно скрабирование кожи

В процессе скрабирования удаляются ороговевшие клетки, улучшается микроциркуляция крови, выравнивается тон и рельеф кожи. Регулярное очищение помогает активным компонентам кремов лучше впитываться, делая кожу более гладкой и сияющей.

Как правильно проводить скрабирование

Выбор скраба

Подбирайте средство в зависимости от типа кожи: для чувствительной подойдут мягкие, кремовые текстуры, для жирной — более интенсивные составы с мелкими абразивами.

Подготовка кожи

Перед скрабированием кожу нужно тщательно очистить и слегка распарить — так ороговевшие клетки легче удаляются.

Техника нанесения

Наносите скраб мягкими круговыми движениями, избегая сильного давления. Особое внимание уделяйте зонам с огрубевшей кожей: локтям, коленям, пяткам.

Правильная частота

Для лица достаточно 1-2 раз в неделю, для тела — 2-3 раза. Частое использование может повредить защитный барьер кожи.

Когда скрабирование может навредить

Избегайте процедуры при воспалениях, раздражениях и обострениях кожных заболеваний. Также не стоит скрабировать кожу после солнечных ожогов или агрессивных косметических процедур.

Скрабирование — это не просто уход, а способ подарить коже новую жизнь. Подходя к процессу осознанно и аккуратно, вы сможете надолго сохранить её свежесть, здоровье и естественное сияние.

Уточнения

Скраб — косметический крем, содержащий твёрдые частицы (измельчённые семена растений, соль, сахар, очищенный песок и т. п.), используется для очищения кожи от омертвевших клеток. Бывает также мыло-скраб (мыло с твёрдыми частицами).

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Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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