Блокада подмышек: безвредная хитрость, о которой вы не догадывались

Кажется, всё просто: одно — от запаха, другое — от пота. Но на практике мы до сих пор массово путаем эти два средства.
Одна из самых частых ошибок — использовать антиперспирант утром после душа. Влажная кожа, раскрытые поры, высокая температура тела — всё это снижает эффективность и может вызывать раздражение.
Правильнее всего наносить антиперспирант на сухую кожу перед сном. Ночью потоотделение минимально, и средство лучше "работает", блокируя выходы потовых желез. Эффект сохраняется даже на следующий день.
Нет. Блокировка временная и затрагивает только небольшую зону. Остальные потовые железы (а их тысячи) продолжают выполнять свои функции — охлаждение и выведение токсинов.
Если у вас чувствительная кожа и вы замечаете дискомфорт — проконсультируйтесь с дерматологом.
С потом человечество борется давно. Египтяне использовали масла и смолы, греки — ароматный песок, а в Средние века в ход шли мешочки с травами. Первый дезодорант появился в 1888 году, а антиперспиранты — немного позже, в начале XX века.
Дезодора́нт (от фр. dés — приставка, означающая удаление, и лат. odor — запах) — косметическое средство для маскировки, ослабления или устранения неприятных запахов.
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