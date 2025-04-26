Блокада подмышек: безвредная хитрость, о которой вы не догадывались

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Кажется, всё просто: одно — от запаха, другое — от пота. Но на практике мы до сих пор массово путаем эти два средства.

Гипергидроз
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Гипергидроз

В чём разница

  • Дезодорант не блокирует потоотделение. Его задача — устранить запах, а делает он это за счёт уничтожения бактерий и маскирующих отдушек.
  • Антиперспирант идёт дальше — он снижает выделение пота. Это возможно благодаря солям алюминия, которые временно перекрывают поры. В итоге кожа остаётся сухой, а неприятный запах появляется гораздо позже или не появляется вовсе.

Когда наносить

Одна из самых частых ошибок — использовать антиперспирант утром после душа. Влажная кожа, раскрытые поры, высокая температура тела — всё это снижает эффективность и может вызывать раздражение.

Правильнее всего наносить антиперспирант на сухую кожу перед сном. Ночью потоотделение минимально, и средство лучше "работает", блокируя выходы потовых желез. Эффект сохраняется даже на следующий день.

Опасно ли это

Нет. Блокировка временная и затрагивает только небольшую зону. Остальные потовые железы (а их тысячи) продолжают выполнять свои функции — охлаждение и выведение токсинов.

Если у вас чувствительная кожа и вы замечаете дискомфорт — проконсультируйтесь с дерматологом.

Немного истории

С потом человечество борется давно. Египтяне использовали масла и смолы, греки — ароматный песок, а в Средние века в ход шли мешочки с травами. Первый дезодорант появился в 1888 году, а антиперспиранты — немного позже, в начале XX века.

Уточнения

Дезодора́нт (от фр. dés — приставка, означающая удаление, и лат. odor — запах) — косметическое средство для маскировки, ослабления или устранения неприятных запахов.

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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