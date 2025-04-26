Фиолетовый снова в моде — и на этот раз он пришёл с характером

1:58 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Казалось бы, ну что может быть сложного во фиолетовом? А вот и нет. Цвет, который многие обходили стороной, снова набирает популярность — и делает это с настоящим размахом. Весна 2025 — это не только сирень в парках, но и на губах, ногтях и веках.

Фото: creativecommons.org by Echter Lavendel is licensed under https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/deed.en Лаванда

От сливы к лаванде

Осенью и зимой 2024 года нас окутал тёмный, таинственный фиолетовый — цвет сливы. Сейчас тренды смягчились: на первый план вышли нежные лавандовые и сиреневые оттенки. Они доминируют в макияже, маникюре и даже в аксессуарах.

Лавандовое молоко — фаворит сезона

Маникюр 2025 — это история про пастель. Но один оттенок затмил остальных: лавандовое молоко. Он универсален, элегантен и прекрасно сочетается с весенним настроением. Неудивительно, что его выбирают в каждом втором салоне.

Макияж, где фиолетовый — король

Фиолетовый вырвался за пределы теней для век — теперь он везде: в туши, румянах, помаде и особенно — в блесках для губ. На показах Atlein и Sandy Liang этот цвет стал главным акцентом. Он уверенно занимает позиции в весенних коллекциях.

Как выбрать "свой" фиолетовый

Для светлой кожи — холодные оттенки: лавандовый, фиалковый, фиолетово-розовый.

Для оливкового тона — насыщенные: слива, фуксия, малина.

Для смуглой кожи и тёмных волос — глубокие бордово-фиолетовые и винные тона.

Если яркая помада пугает, попробуйте блеск: текстура мягче, эффект — не менее выразительный.

Немного личного

Честно говоря, фиолетовый — не мой любимый цвет. Но, как ни странно, именно он сегодня стал символом свободы в макияже. А с таким выбором оттенков его сложно не полюбить.

Уточнения

Мо́да (фр. mode, от лат. modus — мера, образ, способ, правило, предписание) — совокупность привычек, ценностей и вкусов, принятых в определённой среде в определённое время.



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