Фиолетовый снова в моде — и на этот раз он пришёл с характером

Казалось бы, ну что может быть сложного во фиолетовом? А вот и нет. Цвет, который многие обходили стороной, снова набирает популярность — и делает это с настоящим размахом. Весна 2025 — это не только сирень в парках, но и на губах, ногтях и веках.
Осенью и зимой 2024 года нас окутал тёмный, таинственный фиолетовый — цвет сливы. Сейчас тренды смягчились: на первый план вышли нежные лавандовые и сиреневые оттенки. Они доминируют в макияже, маникюре и даже в аксессуарах.
Маникюр 2025 — это история про пастель. Но один оттенок затмил остальных: лавандовое молоко. Он универсален, элегантен и прекрасно сочетается с весенним настроением. Неудивительно, что его выбирают в каждом втором салоне.
Фиолетовый вырвался за пределы теней для век — теперь он везде: в туши, румянах, помаде и особенно — в блесках для губ. На показах Atlein и Sandy Liang этот цвет стал главным акцентом. Он уверенно занимает позиции в весенних коллекциях.
Для светлой кожи — холодные оттенки: лавандовый, фиалковый, фиолетово-розовый.
Для оливкового тона — насыщенные: слива, фуксия, малина.
Для смуглой кожи и тёмных волос — глубокие бордово-фиолетовые и винные тона.
Если яркая помада пугает, попробуйте блеск: текстура мягче, эффект — не менее выразительный.
Честно говоря, фиолетовый — не мой любимый цвет. Но, как ни странно, именно он сегодня стал символом свободы в макияже. А с таким выбором оттенков его сложно не полюбить.
Мо́да (фр. mode, от лат. modus — мера, образ, способ, правило, предписание) — совокупность привычек, ценностей и вкусов, принятых в определённой среде в определённое время.
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