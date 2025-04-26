Эти духи пахнут так, будто вы украли их у солнца

2:31 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Фруктовые духи возвращаются — и делают это так, что вам, возможно, придётся пересмотреть свои взгляды. Они уже не похожи на те сладкие и приторные ароматы из детства. Новая волна фруктовых композиций звучит по-взрослому: с глубиной, нюансами и технологическим изяществом. Даже те, кто раньше считал такие парфюмы "не для себя", сегодня влюбляются в них с первого вдоха.

Фото: Designed by Freepik by marymarkevich is licensed under Public domian Парфюм

Смена эпохи

В 1990-х и начале 2000-х фруктовые ароматы воспринимались исключительно как легкомысленные спреи для тела. Они ассоциировались с подростками, ванилью, липкой сладостью и не слишком серьёзным парфюмерным стилем. Но времена изменились.

Современные технологии дали парфюмерам мощные инструменты: теперь в их распоряжении молекулы, способные передать фруктовые ноты с поразительной точностью. В результате появляются композиции, которые звучат натурально, стильно и небанально. А молодые поколения Z и Alpha только подогревают интерес: они ищут эмоции, безопасность, ощущение счастья — и находят их в аромате спелых персиков, инжира или вишни.

Новые горизонты вкуса

Лето 2025 обещает быть особенно сочным: на полках парфюмерных бутиков появляются композиции с яркими фруктовыми нотами, которые ранее можно было встретить разве что в ароматах солнцезащитных кремов. Но теперь это — парфюмерия нового уровня.

Фрукты стали не просто "вкраплением", а полноправным героем композиций, но с неожиданным поворотом. Вместо сахарного перебора — свежесть, баланс и чувственность.

Персиковая революция

Парфюмер Guerlain Дельфина Джелк использовала синтетическую молекулу, созданную в лабораториях MANE — Melbadone. Её звучание напоминает теплый пирог из спелых персиков со сливками и лёгкой ореховой ноткой.

Аромат Pêche Mirage сочетает в себе сладость с контрастом: шафран, черная смородина и даже кожа — всё это добавляет многослойности и взрослой дерзости.

Фрэнсис Куркджян тоже не остался в стороне. В его парфюме Kurka звучит сливочный tutti-frutti, мармелад, малина и, конечно, персики. Он называет его "ароматом для взрослых, которые не боятся мечтать, как дети".

Уточнения

Парфюме́рия (фр. parfumerie «парфюмерная отрасль» ← parfumer «наполнять ароматом» ← fumer «дымить, окуривать») — совокупность изделий, применяемых для ароматизации тела человека, одежды, белья и воздуха в помещениях.



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