Забытая магия СССР: бутылочка, которая заменяет полкосметички

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Когда-то она стояла рядом с зубной пастой и пластырями — берёзовую воду можно было купить в киоске или аптеке буквально за копейки. Её обожали мамы и бабушки, наносили на волосы и лицо, доверяя эффекту без рекламы и громких брендов.

Девушка с длинными волосами
Фото: https://www.freepik.com by teksomolika
Девушка с длинными волосами

Со временем про неё подзабыли, но сейчас интерес к натуральной косметике возвращает берёзовую воду на полки. И не зря — эффект от её использования трудно переоценить.

Что в составе

Берёзовая вода — не просто жидкость. В ней витамины группы C, фолиевая кислота, калий, фосфор, аминокислоты и антиоксиданты. Этот коктейль работает как природный энергетик для кожи и волос.

К тому же она обладает противовоспалительными свойствами и помогает регулировать уровень холестерина — да, её можно использовать не только наружно, но и внутрь (если это натуральный сок, а не аптечная косметическая версия).

Для волос — как эликсир

Лёгкая, почти невидимая на прядях, берёзовая вода укрепляет волосы от корней и придаёт им здоровый блеск. Регулярное использование помогает справиться с жирностью кожи головы, ломкостью и тусклостью волос.

Для кожи — натуральный уход без химии

Протирайте лицо ватным диском с берёзовой водой утром и вечером. Она отлично увлажняет, успокаивает раздражения, уменьшает высыпания и даже помогает в борьбе с морщинами. Благодаря своим антибактериальным свойствам, она идеально подойдёт для проблемной кожи.

Подходит для всех

Берёзовая вода — универсальное средство. Она не вызывает аллергии, подходит для чувствительной кожи и не требует сложных схем нанесения. Иногда простота — лучший уход.

Уточнения

Во́лосы (лат. pili, др.-греч. τρίχες) — придатки кожи, производные из эпидермиса, представляющие собой многослойные нитеообразные структуры из эпителиальных клеток (кератиноциты, меланоциты).

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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