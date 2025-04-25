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У вас не жирная кожа головы, а обиженные волосы — они просят перерыв

2:31
Моя семья » Красота и стиль

Вы когда-нибудь задумывались, как часто на самом деле нужно мыть голову? Оказывается, всё не так просто — и универсального ответа тут нет. Всё зависит от того, какие у вас волосы, как вы за ними ухаживаете и даже от состояния кожи головы.

Мытьё головы
Фото: Freepik by jcomp, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Мытьё головы

Почему частое мытьё может вредить

Каждый раз, когда вы моете волосы, вы смываете не только грязь, но и натуральные масла, которые защищают их от сухости. Без них волосы становятся ломкими, тусклыми и спутанными. Особенно страдают вьющиеся волосы — они и так склонны к сухости, а лишняя "чистота" может только усугубить ситуацию.

Учитывайте текстуру волос

Вьющиеся волосы:

Мойте шампунем не чаще одного раза в неделю. Натуральные масла не так легко добираются до кончиков из-за изгиба волоса, и им нужно больше времени на восстановление. Между мытьём просто промывайте водой и выбирайте увлажняющие средства.

Прямые и волнистые:

2-3 раза в неделю — оптимально. Такие волосы быстрее жирнятся, поэтому подбирайте уход индивидуально: несмываемые кондиционеры, шампуни для объема, очищающие средства. Главное — не пересушить.

Тип кожи головы — тоже ключевой фактор

  • Нормальная и сухая кожа: достаточно мыть волосы раз в 3-4 дня. Если хочется чаще — делайте "мини-мытьё" кондиционером и теплой водой.
  • Жирная кожа: Добавьте шампунь для глубокого очищения в рутину хотя бы раз в две недели. Используйте средства с лёгкой текстурой после мытья, чтобы не утяжелять волосы.
  • Перхоть или сильная сухость: обратите внимание на хлопья. Белые сразу после душа — это сухость, желтоватые спустя день-два — перхоть. В последнем случае подойдут специальные шампуни 2-3 раза в неделю.

Как влияет укладка

Часто используете сухой шампунь или стайлинг? Тогда каждую вторую неделю применяйте шампунь глубокой очистки, чтобы не скапливались остатки средств. Они могут сушить волосы и делать их менее эластичными.

А если у вас наращенные волосы или косички — это не повод игнорировать мытьё. Раз в две недели мойте голову, уделяя внимание коже, а не только длине. И не забудьте тщательно промывать все участки, даже под косами.

Уточнения

Во́лосы (лат. pili, др.-греч. τρίχες) — придатки кожи, производные из эпидермиса, представляющие собой многослойные нитеообразные структуры из эпителиальных клеток (кератиноциты, меланоциты).

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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