У вас не жирная кожа головы, а обиженные волосы — они просят перерыв

Вы когда-нибудь задумывались, как часто на самом деле нужно мыть голову? Оказывается, всё не так просто — и универсального ответа тут нет. Всё зависит от того, какие у вас волосы, как вы за ними ухаживаете и даже от состояния кожи головы.
Каждый раз, когда вы моете волосы, вы смываете не только грязь, но и натуральные масла, которые защищают их от сухости. Без них волосы становятся ломкими, тусклыми и спутанными. Особенно страдают вьющиеся волосы — они и так склонны к сухости, а лишняя "чистота" может только усугубить ситуацию.
Вьющиеся волосы:
Мойте шампунем не чаще одного раза в неделю. Натуральные масла не так легко добираются до кончиков из-за изгиба волоса, и им нужно больше времени на восстановление. Между мытьём просто промывайте водой и выбирайте увлажняющие средства.
Прямые и волнистые:
2-3 раза в неделю — оптимально. Такие волосы быстрее жирнятся, поэтому подбирайте уход индивидуально: несмываемые кондиционеры, шампуни для объема, очищающие средства. Главное — не пересушить.
Часто используете сухой шампунь или стайлинг? Тогда каждую вторую неделю применяйте шампунь глубокой очистки, чтобы не скапливались остатки средств. Они могут сушить волосы и делать их менее эластичными.
А если у вас наращенные волосы или косички — это не повод игнорировать мытьё. Раз в две недели мойте голову, уделяя внимание коже, а не только длине. И не забудьте тщательно промывать все участки, даже под косами.
Во́лосы (лат. pili, др.-греч. τρίχες) — придатки кожи, производные из эпидермиса, представляющие собой многослойные нитеообразные структуры из эпителиальных клеток (кератиноциты, меланоциты).
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Мировой океан скрывает зоны, в которые не заходит даже военный флот. Почему субмарины обходят стороной целые регионы? Причины — и жуткие, и логичные.