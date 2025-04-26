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Скребок вместо спортзала? Как массаж гуаша помогает подтянуть тело и снять усталость

1:52
Моя семья » Красота и стиль

Метод гуаша давно известен в восточной медицине, но в последние годы он приобрёл особую популярность и на Западе — не только как уход за лицом, но и как полноценная практика для тела. Но действительно ли гуаша полезна, или это просто модное увлечение?

массаж
Фото: freepik.com is licensed under Public domain
массаж

Что такое массаж гуаша по телу?

Гуаша — это техника скребкового массажа, при котором специальными пластинами (чаще из нефрита, кварца или рога буйвола) обрабатываются проблемные зоны тела. Движения выполняются по лимфатическим линиям, что способствует:

  • Улучшению циркуляции крови
  • Выведению токсинов
  • Снижению мышечного напряжения
  • Улучшению тонуса кожи

Польза или тренд?

На первый взгляд, гуаша может показаться просто эффектным трендом из социальных сетей. Однако клиенты, регулярно проходящие процедуру, отмечают:

  • Уменьшение отёчности
  • Расслабление после тренировок
  • Более гладкую и подтянутую кожу
  • Снижение проявлений целлюлита

Также массаж гуаша стимулирует лимфоотток, а это — один из ключевых моментов в профилактике застоя жидкости в организме.

Есть ли противопоказания?

Как и любая техника воздействия на тело, гуаша требует аккуратности. Не рекомендуется проводить процедуру при:

  1. Варикозном расширении вен
  2. Кожных воспалениях
  3. Повреждениях кожи
  4. Склонности к образованию гематом
  5. В остальных случаях — при соблюдении техники — массаж абсолютно безопасен.

Гуаша по телу — это не просто эстетический тренд, а эффективная оздоровительная практика, которую можно легко внедрить в домашний уход. Главное — подходить к процедуре осознанно, не спеша и с правильной техникой. Попробуйте, и, возможно, это станет вашим новым ритуалом расслабления и красоты.

Уточнения

Масса́ж — одна из мануальных техник, совокупность приёмов механического и рефлекторного воздействия на ткани и органы в виде растирания, давления, вибрации, проводимых непосредственно на поверхности тела человека как руками, так и специальными аппаратами через воздушную, водную или иную среду с целью достижения лечебного или иного эффекта.

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Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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