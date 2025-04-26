Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Завод-невидимка: как 97% выручки сахарного завода зависит от одного секретного компонента
Последний шанс для легенды: рискованная миссия для спасения "Хаббла"
Вот какие приборы вытягивают ваши деньги даже в спящем режиме
Помолодеть на 10 лет за 8 тренировок: вот как заставить себя заниматься растяжкой
Секрет мягких и влажных дрожжевых булочек: всего 6 ингредиентов, а вкус — как из пекарни
Русские и крипта: кого в РФ интересует виртуальная валюта и какая именно
Завораживающий миг: 7 уголков мира, где цветёт волшебная сакура
Всё о весенней подкормке туи: удобрения для яркого зелёного наряда
Ваши глаза могут рассказать о деменции задолго до первых симптомов

Новая ринопластика: никаких синяков, только идеальный нос за пару дней

1:53
Моя семья » Красота и стиль

Ринопластика долгое время ассоциировалась с болезненными отёками, синяками и долгим реабилитационным периодом. Однако современные технологии шагнули далеко вперёд — теперь операция может пройти практически безболезненно и с минимальными следами. Давайте разберемся, в чём особенности новых техник и кому они подходят.

Врачи проводят хирургическую операцию
Фото: freepik.com by wavebreakmedia_micro, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Врачи проводят хирургическую операцию

Без крови и синяков: что изменилось?

Современные методы ринопластики всё чаще обходятся без скальпеля. Хирурги применяют ультразвуковую ринопластику, которая позволяет корректировать костную и хрящевую ткань без механического повреждения окружающих тканей. Это означает:

  • Меньше отёков
  • Почти полное отсутствие синяков
  • Заметно более короткий период восстановления

Благодаря точечному воздействию, ткани не травмируются, а результат получается более прогнозируемым и естественным.

Минимальная травматичность — максимальный эффект

Одним из трендов последних лет стала закрытая ринопластика, при которой не делается наружный разрез. Это позволяет избежать рубцов и ускоряет заживление. Кроме того, используются 3D-моделирование и интраоперационное сканирование, что делает результат более точным и соответствующим ожиданиям пациента.

Кому подойдут новые техники?

Эти методики отлично подходят тем, кто хочет улучшить форму носа без радикального вмешательства и длительного восстановления. Особенно они популярны среди:

  • Работающих людей, которым некогда "выпадать" из жизни
  • Медийных персон
  • И тех, кто ранее боялся хирургического вмешательства

Новые технологии делают ринопластику щадящей, точной и быстрой. Если вы задумывались об изменении формы носа — возможно, сейчас самое подходящее время.

Уточнения

Ринопла́стика — это исправление врождённых или приобретённых деформаций носа, а также полное восстановление отсутствующего носа.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Сейчас читают
Кошка в квартире — скучает ли она на самом деле
Домашние животные
Кошка в квартире — скучает ли она на самом деле Аудио 
6 мест в океане, которых боятся даже подводные лодки
Наука и техника
6 мест в океане, которых боятся даже подводные лодки Аудио 
Минус живот и минус усталость: напиток, который делает два дела сразу
Красота и стиль
Минус живот и минус усталость: напиток, который делает два дела сразу Аудио 
Популярное
Цветы вместо штрафов: водители придумали способ временно вывести камеры из строя

Жители Нью-Йорка обвели радары вокруг пальца — буквально украсили их цветами. Что это: протест или преступление?

Цветы вместо штрафов: водители придумали способ временно вывести камеры из строя
Масло по цене машины: рассказываем, сколько стоит быть владельцем Bugatti
Масло по цене машины: рассказываем, сколько стоит быть владельцем Bugatti
Новое открытие в биологии: в клетке обнаружили скрытый защитный механизм
Минус живот и минус усталость: напиток, который делает два дела сразу
Ока против Таврии. Кто победит в баттле советских малолитражек? Дмитрий Плотников Секрет топливной экономии: какой кроссовер 2025 года превзошёл всех по расходу топлива — цифры удивят Игорь Буккер Турецкий батальон прибыл в Сомали в рамках союзнических обязательств Андрей Николаев
Это растение красивее туи и не требует сложного ухода
Когда сажать помидоры в 2025 году — вот идеальные дни по лунному календарю
Поколение Z делает резкий поворот в карьере — и образование тут ни при чём
Поколение Z делает резкий поворот в карьере — и образование тут ни при чём
Последние материалы
Завораживающий миг: 7 уголков мира, где цветёт волшебная сакура
Всё о весенней подкормке туи: удобрения для яркого зелёного наряда
Ваши глаза могут рассказать о деменции задолго до первых симптомов
Пропитка, лак или огонь? Способы защитить доски в грядке
Выгорание от сканди и бежевого? Ар-деко — главный тренд в интерьере в 2025 году
Роботизация как ключ к победе: зачем Китай вкладывает миллиарды в технологии
Будущее автопрома: летающие машины уже покоряют выставки
Вежливость с подвохом: что стоит за улыбкой и спокойным тоном инспектора ГАИ
Создаём полноценный макияж одним продуктом: советы для занятых и стильных
Ольга Бузова гневно отчитала бесцеремонных журналистов
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.