Новая ринопластика: никаких синяков, только идеальный нос за пару дней

Ринопластика долгое время ассоциировалась с болезненными отёками, синяками и долгим реабилитационным периодом. Однако современные технологии шагнули далеко вперёд — теперь операция может пройти практически безболезненно и с минимальными следами. Давайте разберемся, в чём особенности новых техник и кому они подходят.
Современные методы ринопластики всё чаще обходятся без скальпеля. Хирурги применяют ультразвуковую ринопластику, которая позволяет корректировать костную и хрящевую ткань без механического повреждения окружающих тканей. Это означает:
Благодаря точечному воздействию, ткани не травмируются, а результат получается более прогнозируемым и естественным.
Одним из трендов последних лет стала закрытая ринопластика, при которой не делается наружный разрез. Это позволяет избежать рубцов и ускоряет заживление. Кроме того, используются 3D-моделирование и интраоперационное сканирование, что делает результат более точным и соответствующим ожиданиям пациента.
Эти методики отлично подходят тем, кто хочет улучшить форму носа без радикального вмешательства и длительного восстановления. Особенно они популярны среди:
Новые технологии делают ринопластику щадящей, точной и быстрой. Если вы задумывались об изменении формы носа — возможно, сейчас самое подходящее время.
Ринопла́стика — это исправление врождённых или приобретённых деформаций носа, а также полное восстановление отсутствующего носа.
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