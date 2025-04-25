Твой аромат сбегает быстрее, чем бывший? Один шаг — и он останется с тобой

1:36 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Знакомо чувство: аромат, в который ты влюбилась, бесследно исчезает всего через пару часов. А ведь флакон стоил немало, и запах идеально тебе подходит. Что делать — постоянно обновлять? Но это и неудобно, и расходует духи с пугающей скоростью.

Фото: freepik.com by freepic.diller, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Парфюм

Есть решение — простое, бюджетное и неожиданное. И всё, что тебе нужно, уже лежит у тебя в косметичке.

Хитрый лайфхак с бальзамом для губ

Да, ты не ослышалась. Именно бальзам для губ может спасти твой любимый аромат от преждевременного исчезновения. Всё дело в том, что жирная основа бальзама помогает "запечатать" парфюм на коже, не давая ему улетучиться так быстро.

Как это работает:

Нанеси бальзам для губ на сухую, чистую кожу — на те участки, куда ты обычно наносишь духи: запястья, шея, ключицы.

Сверху аккуратно распыли аромат.

Вуаля! Бальзам создаёт барьер, который помогает парфюму дольше оставаться на коже и раскрыться более насыщенно. При этом сам он никак не искажает запах духов.

Зачем платить больше

Этот трюк особенно полезен, если у тебя легкий, нестойкий аромат, но ты не хочешь от него отказываться. Вместо постоянных дозаправок можно просто усилить эффект — и наслаждаться любимым запахом целый день.

Стойкость, о которой раньше мечтала — теперь в твоих руках. И всё благодаря продукту, который ты точно уже используешь… но не по прямому назначению.

Уточнения

Парфюме́рия (фр. parfumerie «парфюмерная отрасль» ← parfumer «наполнять ароматом» ← fumer «дымить, окуривать») — совокупность изделий, применяемых для ароматизации тела человека, одежды, белья и воздуха в помещениях.



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