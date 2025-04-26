Не жирно, а глянцево: главные лайфхаки для создания модного эффекта мокрых волос

1:35 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Мода на мокрые волосы вновь на пике популярности. Этот эффект выглядит дерзко, гламурно и свежо. Однако часто попытки его повторить заканчиваются тяжёлыми, слипшимися прядями и неэстетичным блеском. Как же добиться нужного образа без эффекта "немытых волос"? Рассказываем пошагово.

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Подготовка — основа успеха

Начните с чистых волос. Промойте их шампунем до скрипа, особенно если вы планируете использовать стайлинговые средства. Лучше использовать легкий кондиционер, который не утяжеляет пряди.

Выбор правильных средств

Залог успеха — правильный продукт. Вместо жирных масел и гелей на основе вазелина, выбирайте лёгкие текстурирующие гели, кремы или флюиды с эффектом "влажных волос". Продукты на водной основе придадут нужный глянец без сальности.

Техника укладки

Нанесите средство на слегка влажные волосы — распределите по всей длине или только у корней, в зависимости от желаемого эффекта. Используйте расчёску с редкими зубьями или пальцы, чтобы уложить волосы естественно. Для закрепления результата можно слегка подсушить феном с диффузором на минимальной температуре.

Советы стилистов

Не перегружайте пряди — меньше средства даст более лёгкий и модный эффект. Избегайте геля у корней, если не хотите получить «прилизанный» вид. И главное — причёска должна быть аккуратной, а не растрёпанной.

Уточнения

Причёска — форма, придаваемая волосам стрижкой, завивкой, укладкой, филировкой, плетением или подбором цветовой гаммы.



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