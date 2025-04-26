Слишком много ухода — вредно: узнайте, когда активные средства начинают работать против вас

1:39 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Современный уход за кожей изобилует активными компонентами — ретинол, кислоты, витамин С, ниацинамид. Они эффективны, но при избыточном или неправильном применении могут вызвать обратный эффект: сухость, раздражение, покраснение, снижение защитных функций кожи.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Акне

Как понять, что кожа устала?

Первые сигналы: кожа становится чувствительной даже к привычным средствам, появляется чувство стянутости, шелушения, воспаления. Часто это путают с аллергией или сезонными изменениями, но на деле — это реакция на избыток активов.

Что делать: «отпуск» для кожи

Иногда коже нужно дать отдохнуть — временно отказаться от агрессивных ингредиентов. Это называется skin-fasting — перерыв в использовании активной косметики. В этот период рекомендуется минимализм: мягкое очищение, базовый увлажняющий крем и защита от солнца.

Как восстановить защитный барьер?

Восстановить кожу помогут средства с керамидами, пантенолом, скваланом и гиалуроновой кислотой. Они укрепляют липидный барьер и возвращают коже комфорт. Также стоит обратить внимание на термальную воду и кремы с пробиотиками.

Интенсивный уход не всегда равен эффективному. Кожа — живой орган, которому, как и вам, иногда нужен отдых. Дайте ей паузу, и она отблагодарит вас здоровьем, сиянием и устойчивостью. Не бойтесь замедлиться — иногда это лучший путь к настоящей красоте.

Уточнения

Ко́жа — наружный покров тела животных (в том числе и людей) — орган.



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