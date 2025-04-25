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Модный бьюти-тренд: как скрытое мелирование визуально утроит объём волос

1:48
Моя семья » Красота и стиль

Скрытое мелирование — это техника окрашивания, при которой осветляются не верхние, а внутренние пряди волос. Результат — едва уловимая игра цвета, создающая визуальный эффект густоты и объема. На первый взгляд волосы кажутся однотонными, но при движении и разной освещённости пряди красиво переливаются, словно оживая.

Девушка блондинка
Фото: Designed be Freepik by lookstudio is licensed under Public domian
Девушка блондинка

Почему оно работает на объём?

Секрет скрытого мелирования — в создании глубины цвета. Благодаря контрасту между натуральным оттенком и осветлёнными внутренними слоями волосы визуально выглядят пышнее и объёмнее. Особенно эффектно техника смотрится на длинных и средних волосах — локоны словно приобретают дополнительный слой.

Кому подойдёт такая техника?

Эта техника идеальна для тех, кто не хочет кардинально менять цвет, но мечтает о визуальной трансформации. Скрытое мелирование особенно подойдёт обладательницам тонких, лишённых объёма волос, а также тем, кто отращивает натуральный цвет — ведь отрастающие корни остаются незаметными.

Как ухаживать за окрашенными прядями?

Несмотря на то что окрашены лишь внутренние участки, уход всё равно важен. Используйте шампуни и маски для окрашенных волос, защищайте волосы от термоукладки и не забывайте про увлажнение — особенно на осветлённых участках.

Скрытое мелирование — это настоящая находка для тех, кто ищет способ освежить образ без ярких перемен. Эта техника делает волосы визуально гуще, играет цветом и не требует постоянной коррекции. Попробуйте — и убедитесь, что объём можно «нарисовать» без стайлинга!

Уточнения

Окрашивание волос — нанесение красителя с оксигентом на волосы, для изменения родного цвета или обесцвеченных прядей.

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Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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