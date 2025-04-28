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Морковь против старения кожи: ученые раскрыли секрет вечной молодости

2:54
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Красивая кожа — это результат не только внешнего ухода, но и правильного питания. Овощи, в частности морковь, играют важную роль в поддержании здоровья кожи изнутри. Они помогают улучшить пищеварение и усвоение питательных веществ, что напрямую влияет на внешний вид кожи. Узнайте, как морковь может стать вашим союзником в уходе за кожей и сделать его более эффективным!

Морковь
Фото: commons.wikimedia.org by pauk, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Морковь

Многие люди стремятся улучшить состояние кожи с помощью косметических средств, но одного местного ухода недостаточно. Ключ к здоровой и сияющей коже кроется в правильном питании и пищеварении. Чтобы кожа была красивой, она должна получать необходимые витамины, минералы и питательные вещества, которые помогают ей обновляться и оставаться здоровой.

Морковь — отличный источник полезных для кожи веществ. Она способствует поддержанию микрофлоры кишечника и улучшает пищеварение, что важно для здоровья кожи. Когда пищеварение работает хорошо, кожа лучше реагирует на внешние воздействия и сохраняет естественный баланс.

Как морковь помогает коже?

Морковь богата бета-каротином, который защищает кожу от вредного воздействия солнца, снимает воспаления и способствует регенерации клеток. Бета-каротин обладает антиоксидантными свойствами, замедляющими старение кожи и поддерживающими её свежесть и здоровье. Кроме того, морковь содержит витамин А, который способствует обновлению клеток и улучшению состояния кожи.

Как овощи влияют на кишечник?

Здоровье кишечника тесно связано со здоровьем кожи. Питательные вещества, которые всасываются через кишечник, поступают в организм и влияют на состояние кожи. Если пищеварение нарушено, это может привести к проблемам с кожей, таким как акне, сухость или раздражение.

Овощи, богатые клетчаткой, например, морковь, улучшают работу кишечника, что способствует очищению и регенерации кожи.

Совет от венгерского GLAMOUR: съешьте несколько морковок перед сном, но не менее чем за час до отхода ко сну. Также можно приготовить овощную салат: огурцы или помидоры, богатые водой, помогут увлажнить кожу и улучшить пищеварение.


Питание и увлажнение кожи

Морковь не только питает кожу, но и увлажняет её благодаря высокому содержанию воды. Достаточное количество воды и увлажнение важны для поддержания эластичности кожи и предотвращения её сухости. Таким образом, регулярное употребление овощей помогает поддерживать здоровье кишечника и оптимальный водный баланс кожи.

Уточнения

Морковь посевная (лат. Daucus carota subsp. sativus) — двулетнее растение, овощная культура, подвид вида морковь дикая. 

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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