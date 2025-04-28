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Врачи бьют тревогу: популярный метод увлажнения из TikTok вызывает сухость и морщины

1:55
Моя семья » Красота и стиль

В последнее время в TikTok стала популярной техника ухода за кожей, которая, как оказалось, может нанести больше вреда, чем пользы. Увлажняющий крем не оказывает эффективного воздействия, если его применять неправильно. Мы покажем вам правильный способ использования увлажняющего крема и представим подборку суперувлажняющих средств.

Девушка
Фото: freepik.com by Racool_studio, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Девушка

Многие люди считают, что использование увлажняющего крема не требует особых знаний и навыков. Однако, как выяснилось, многие не знают, как правильно наносить крем. В результате они не только не получают максимальной пользы от средств, но и могут причинить коже вред.

Один из популярных методов, который обсуждается в TikTok, — сушка кожи на воздухе перед нанесением увлажняющего крема. Однако этот метод не является лучшим способом максимизировать уровень увлажнённости кожи.

Дэниел Айзекс, старший менеджер по продукции Medik8, которого цитирует венгерский Glamour, говорит, что сушка кожи на воздухе не защищает её от раздражения и не позволяет ей "дышать". Наоборот, этот метод может привести к потере влаги и сухости.

Риса Фоммачан из Landys Chemist также согласна с тем, что сушка кожи на воздухе может быть вредной. Она объясняет, что если позволить воде испаряться с лица, это способствует трансэпидермальной потере воды. В результате кожа становится сухой, стянутой и грубой, что может привести к появлению тонких линий и морщин.

Вместо этого Дэниел рекомендует наносить увлажняющий крем на слегка влажную кожу. Это позволяет крему лучше впитываться и создавать защитный барьер, который удерживает влагу. В результате кожа становится более увлажнённой и сияющей.

Уточнения

Ко́жа (лат. cutis; др.-греч. δέρμα [ˈdɛrmə]) — наружный покров тела животных (в том числе и людей) — орган. 

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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