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Используете патчи каждый день? Вы рискуете своей кожей

2:03
Моя семья » Красота и стиль

Патчи под глаза стали неотъемлемой частью утреннего и вечернего ухода за кожей. Эти маленькие «наклейки красоты» обещают мгновенное увлажнение, устранение отёков и даже морщин. Но можно ли использовать их каждый день? И не грозит ли это привыканием или побочными эффектами? Разберёмся.

Патчи для глаз
Фото: freepik.com by cookie_studio, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Патчи для глаз

Плюсы ежедневного использования патчей

1. Мгновенный результат

Патчи действительно способны быстро улучшить внешний вид: снять отёки, освежить взгляд и даже визуально разгладить мелкие морщинки. Особенно это актуально перед важной встречей или фотосессией.

2. Увлажнение и питание

Гидрогелевые патчи содержат гиалуроновую кислоту, коллаген, экстракты водорослей и другие компоненты, которые эффективно увлажняют тонкую кожу вокруг глаз, предотвращая её преждевременное старение.

3. Ритуал расслабления

Патчи можно превратить в мини-ритуал релакса. Они охлаждают кожу, снимают напряжение и помогают начать день в хорошем настроении.

Минусы и предостережения

1. Риск привыкания кожи

При постоянном использовании кожа может «лениться» вырабатывать собственные увлажняющие вещества, что приводит к потере естественного тонуса.

2. Раздражение и отёки

Если использовать патчи слишком часто, особенно с активными компонентами (например, ретинолом), это может вызвать раздражение или даже обратный эффект — усиленные отёки.

3. Бесполезность без комплексного ухода

Патчи не заменят полноценный уход: крем, сыворотку и здоровый сон. Это лишь «экстренная помощь», а не полноценное решение проблем.

Патчи под глаза — это отличное средство для быстрого приведения себя в порядок. Однако использовать их ежедневно стоит только при необходимости и с перерывами. 

Уточнения

Патч наклейка для век, созданная с учетом анатомических и физиологических особенностей зоны век и пропитанная активным составом с ценными компонентами.

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Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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