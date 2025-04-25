Закуска с побочным эффектом: энергия, стройность и защита от рака

2:14 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Есть один неожиданный продукт, часто недооценённый даже в средиземноморской диете, хотя он доступен, вкусен и полон пользы. Это — чёрные оливки. Да, те самые, которые обычно лежат на закусочной тарелке как будто просто для красоты.

Фото: freepik.com by wayhomestudio Девушка показывает язык

"Они намного больше, чем просто украшение", — говорит диетолог Ярасет дель Кастильо. — "Это функциональная пища с мощным антиоксидантным и противовоспалительным действием".

Что внутри чёрной оливки

Они богаты витамином E, клетчаткой, железом и особенно — олеиновой кислотой, которая помогает снизить воспаление и поддерживает здоровье сердца. Плюс фенольные соединения — олеуропеин и гидрокситирозол — защищают клетки мозга и замедляют старение.

Особое значение — для женщин

Дель Кастильо подчёркивает: во время менопаузы и перименопаузы окислительный стресс в организме усиливается. В этот период чёрные оливки — буквально спасение. Они помогают стабилизировать обмен веществ и снизить воспаление, действуя как мягкое натуральное средство поддержки.

Лечебный мини-продукт

"Это не просто еда, это терапевтический инструмент", — говорит диетолог.

В клинике Antiaging их используют как часть стратегии питания, направленной на борьбу с воспалением и поддержание гормонального баланса.

Оливки, которые "красят"

На самом деле полностью чёрных оливок в природе почти нет. Те, что мы покупаем, получают насыщенный цвет благодаря добавлению соединений железа — глюконата или лактата. Эти добавки безопасны, но оливки становятся не натурально чёрными, а "подкрашенными".

Почему их стоит есть чаще:

Больше железа: 7 оливок покрывают до 45% суточной нормы — особенно полезно при анемии.

Мощные антиоксиданты: защищают клетки от старения.

Снижение веса: благодаря β-резорциловой кислоте, которая ускоряет метаболизм и помогает терять жир, не теряя мышцы.

Профилактика рака: исследования показывают снижение риска полипов в кишечнике на 45%.

Уточнения

Оли́ва европе́йская или Масли́на культу́рная, или Масли́на европе́йская, или Оли́вковое де́рево (лат. Olea europaea) — вечнозелёное субтропическое дерево; вид рода Маслина (Olea) семейства Маслиновые (Oleaceae).



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.