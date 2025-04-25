Закуска с побочным эффектом: энергия, стройность и защита от рака

Есть один неожиданный продукт, часто недооценённый даже в средиземноморской диете, хотя он доступен, вкусен и полон пользы. Это — чёрные оливки. Да, те самые, которые обычно лежат на закусочной тарелке как будто просто для красоты.
"Они намного больше, чем просто украшение", — говорит диетолог Ярасет дель Кастильо. — "Это функциональная пища с мощным антиоксидантным и противовоспалительным действием".
Они богаты витамином E, клетчаткой, железом и особенно — олеиновой кислотой, которая помогает снизить воспаление и поддерживает здоровье сердца. Плюс фенольные соединения — олеуропеин и гидрокситирозол — защищают клетки мозга и замедляют старение.
Дель Кастильо подчёркивает: во время менопаузы и перименопаузы окислительный стресс в организме усиливается. В этот период чёрные оливки — буквально спасение. Они помогают стабилизировать обмен веществ и снизить воспаление, действуя как мягкое натуральное средство поддержки.
"Это не просто еда, это терапевтический инструмент", — говорит диетолог.
В клинике Antiaging их используют как часть стратегии питания, направленной на борьбу с воспалением и поддержание гормонального баланса.
На самом деле полностью чёрных оливок в природе почти нет. Те, что мы покупаем, получают насыщенный цвет благодаря добавлению соединений железа — глюконата или лактата. Эти добавки безопасны, но оливки становятся не натурально чёрными, а "подкрашенными".
Почему их стоит есть чаще:
Оли́ва европе́йская или Масли́на культу́рная, или Масли́на европе́йская, или Оли́вковое де́рево (лат. Olea europaea) — вечнозелёное субтропическое дерево; вид рода Маслина (Olea) семейства Маслиновые (Oleaceae).
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