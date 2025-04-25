Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Пресные и противные: Лолита раскрыла правду о бывших возлюбленных
Круассан за 17 евро, пиво — за 17,5: почему цены в аэропорту Стамбула шокируют даже искушённых путешественников
Весеннее пробуждение: как победить аллергию на пыльцу с помощью простых продуктов
Литва ужесточает риторику: Науседа призвал к силовому ответу России
В теле человека нашли математическую симметрию — вот что она означает
Железная дорога СССР: чем отличался скорый поезд от пассажирского
Экономисты назвали критический курс рубля: ниже 75 — сигнал тревоги
Лепс объяснил, почему ни при каких условиях не разрешит будущей жене петь на сцене
Сильные руки без спортзала: этот мини-комплекс подойдёт каждому

Закуска с побочным эффектом: энергия, стройность и защита от рака

2:14
Моя семья » Красота и стиль

Есть один неожиданный продукт, часто недооценённый даже в средиземноморской диете, хотя он доступен, вкусен и полон пользы. Это — чёрные оливки. Да, те самые, которые обычно лежат на закусочной тарелке как будто просто для красоты.

Девушка показывает язык
Фото: freepik.com by wayhomestudio
Девушка показывает язык

"Они намного больше, чем просто украшение", — говорит диетолог Ярасет дель Кастильо. — "Это функциональная пища с мощным антиоксидантным и противовоспалительным действием".

Что внутри чёрной оливки

Они богаты витамином E, клетчаткой, железом и особенно — олеиновой кислотой, которая помогает снизить воспаление и поддерживает здоровье сердца. Плюс фенольные соединения — олеуропеин и гидрокситирозол — защищают клетки мозга и замедляют старение.

Особое значение — для женщин

Дель Кастильо подчёркивает: во время менопаузы и перименопаузы окислительный стресс в организме усиливается. В этот период чёрные оливки — буквально спасение. Они помогают стабилизировать обмен веществ и снизить воспаление, действуя как мягкое натуральное средство поддержки.

Лечебный мини-продукт

"Это не просто еда, это терапевтический инструмент", — говорит диетолог.

В клинике Antiaging их используют как часть стратегии питания, направленной на борьбу с воспалением и поддержание гормонального баланса.

Оливки, которые "красят"

На самом деле полностью чёрных оливок в природе почти нет. Те, что мы покупаем, получают насыщенный цвет благодаря добавлению соединений железа — глюконата или лактата. Эти добавки безопасны, но оливки становятся не натурально чёрными, а "подкрашенными".

Почему их стоит есть чаще:

  • Больше железа: 7 оливок покрывают до 45% суточной нормы — особенно полезно при анемии.
  • Мощные антиоксиданты: защищают клетки от старения.
  • Снижение веса: благодаря β-резорциловой кислоте, которая ускоряет метаболизм и помогает терять жир, не теряя мышцы.
  • Профилактика рака: исследования показывают снижение риска полипов в кишечнике на 45%.

Уточнения

Оли́ва европе́йская или Масли́на культу́рная, или Масли́на европе́йская, или Оли́вковое де́рево (лат. Olea europaea) — вечнозелёное субтропическое дерево; вид рода Маслина (Olea) семейства Маслиновые (Oleaceae).

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Сейчас читают
Кошка в квартире — скучает ли она на самом деле
Домашние животные
Кошка в квартире — скучает ли она на самом деле Аудио 
Как подтянуть дряблую кожу за две недели: советы, которые действительно работают
Красота и стиль
Как подтянуть дряблую кожу за две недели: советы, которые действительно работают Аудио 
Сигнал без жезла — можно ли не остановиться: ответ, который удивит водителей
Авто
Сигнал без жезла — можно ли не остановиться: ответ, который удивит водителей Аудио 
Популярное
6 мест в океане, которых боятся даже подводные лодки

Мировой океан скрывает зоны, в которые не заходит даже военный флот. Почему субмарины обходят стороной целые регионы? Причины — и жуткие, и логичные.

6 мест в океане, которых боятся даже подводные лодки
Нам кажется, что время есть — но Солнце уже выбрало дату своей смерти
Нам кажется, что время есть — но Солнце уже выбрало дату своей смерти
Больше не нужно тратить деньги на кондиционер: охладить свой дом можно с помощью простой трубы
Кошка в квартире — скучает ли она на самом деле
Что придумал украинский режим? План Зеленского против плана Трампа Дмитрий Плотников Турецкий батальон прибыл в Сомали в рамках союзнических обязательств Андрей Николаев Конгрессмен Фицпатрик выстрелил посланием Путину по русским и мог начать войну с РФ Олег Володин
Как подтянуть дряблую кожу за две недели: советы, которые действительно работают
Автомат, отказ тормозов — что делать, когда педаль провалилась, а машина не останавливается
6 утренних привычек, которые могут реально продлить вашу жизнь
6 утренних привычек, которые могут реально продлить вашу жизнь
Последние материалы
Пресные и противные: Лолита раскрыла правду о бывших возлюбленных
Круассан за 17 евро, пиво — за 17,5: почему цены в аэропорту Стамбула шокируют даже искушённых путешественников
Весеннее пробуждение: как победить аллергию на пыльцу с помощью простых продуктов
Литва ужесточает риторику: Науседа призвал к силовому ответу России
В теле человека нашли математическую симметрию — вот что она означает
Железная дорога СССР: чем отличался скорый поезд от пассажирского
Экономисты назвали критический курс рубля: ниже 75 — сигнал тревоги
Лепс объяснил, почему ни при каких условиях не разрешит будущей жене петь на сцене
Сильные руки без спортзала: этот мини-комплекс подойдёт каждому
Холодная война: мир находится на новом этапе гонки вооружений
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.