Минус живот и минус усталость: напиток, который делает два дела сразу

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Если вы решили сбросить вес и ищете простой и природный способ ускорить этот процесс — имбирный чай может стать вашим скрытым союзником. Этот огненный корешок не только пробуждает вкус, но и помогает метаболизму включить турборежим. Главное — знать, когда и как его пить.

Фото: pxhere имбирь

Утро — время для старта

Лучшее время для чашки имбирного травяного чая — утро. Выпитый натощак, он запускает обмен веществ, улучшает кровообращение и даёт заряд бодрости. Отличный способ сказать "нет" утренней вялости и "да" — более активному сжиганию калорий.

До еды — для чувства меры

Второе идеальное время — за 20-30 минут до еды. Чай помогает контролировать аппетит, улучшает пищеварение и снижает риск переедания. Особенно полезен он перед сытными или "опасными" приёмами пищи, когда велик соблазн съесть лишнего.

Как приготовить

Всё просто:

2-3 см свежего имбиря нарежьте,

залейте 500 мл воды,

доведите до кипения и варите 10-15 минут.

Добавьте лимон, мёд, корицу или куркуму — по вкусу и для пользы.

Бонусы: не только для фигуры

Имбирный чай:

уменьшает воспаления,

снимает мышечное напряжение,

укрепляет иммунитет,

регулирует уровень сахара в крови,

улучшает состояние кожи.

Добавьте к этому удобство: чай легко взять с собой в термосе, а рецепты можно варьировать, подбирая идеальный вкус.

Этот напиток не просто согревает — он становится ритуалом, который помогает чувствовать себя лучше каждый день.

Уточнения

Имби́рь апте́чный или Имбирь лека́рственный, или Имбирь настоя́щий, или Имбирь обыкнове́нный (лат. Zīngiber officināle) — многолетнее травянистое растение; типовой вид рода Имбирь семейства Имбирные (Zingiberaceae).



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