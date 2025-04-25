Этот элемент гардероба делает больше, чем психотерапевт — проверьте сами

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Моя семья » Красота и стиль

Если ваша верхняя одежда всё ещё скучает в унылых серых тонах — пора её встряхнуть. Весна не прощает однотонности! Этот сезон открывает настоящую игру стилей: от винтажа до футуризма, от деловой элегантности до игривого коктейля. Готовы примерить на себя весеннюю трансформацию?

Волнистые волосы
Фото: freepik.com by cookie_studio, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Волнистые волосы

Классика с коктейльной ноткой

Иконы прошлого снова на подиуме — куртки в духе Коко Шанель и Жаклин Кеннеди возвращаются. Чёткие линии, укороченные силуэты и элегантная сдержанность. Идеальны для офиса, но и вечерний коктейль с подругами выдержат на ура.

Воронкообразный воротник: стиль с характером

Минимализм и нотка высокомерия в одном флаконе. Куртки с высоким воротником и "чистой" тканью кричат (тихо): "Я — эстетика". Такой образ сразу повышает ваш модный IQ.

Цветовая революция

Забудьте про серость. Весна требует цвета — от жёлтого до мятного! Пастельная палитра вдохновлена корзиной пасхальных яиц, и вы — главный приз.

Джинсовка с новым лицом

Деним устал быть просто "удобным". Теперь он — дизайнерский эксперимент: нестандартные крои, сложные текстуры, неожиданные акценты. Повседневность? Не слышали.

Бомбер с винтажной душой

90-е снова в моде, но с изюминкой. Классические бомберы возвращаются с интересными воротниками, блеском и намёком на ностальгию. Легко, модно, дерзко.

Твид и букле: улица встречает классику

Эти ткани будто из старого кино — благородные, женственные, немного капризные. Но в паре с кожаными брюками или джинсами приобретают новую энергию — свежую, современную и немного бунтарскую.

Клетка выходит в свет

Клетчатые куртки не собираются уходить на пенсию. Свободные силуэты, новые сочетания оттенков — как британская комедия, которую хочется пересматривать снова и снова.

Уточнения

Ку́ртка — чаще всего короткое верхнее изделие (одежда), наглухо застёгивающееся.

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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