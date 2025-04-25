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Зеркало врёт: лишние сантиметры — это не жир, а хитро замаскированная жидкость

1:49
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Вы просыпаетесь с отёкшим лицом, вечером не помещаетесь в любимые джинсы, а вес на весах будто приклеился? Возможно, дело вовсе не в жире, а в избытке воды в организме. Да, организм на 60% состоит из воды, но её переизбыток может превращать нас в "надутый шарик" — с целлюлитом, тяжестью и вялостью.

Фигура девушки
Фото: https://www.freepik.com by wirestock
Фигура девушки

Задержка воды ≠ лишний вес

Многие, начиная "летнюю сушку", разочарованно смотрят на весы: "Я вроде всё делаю, а результат ноль!" Часто причина — не жир, а лишняя вода. Особенно у людей с избыточным весом — она может "добавлять" до 4-5 кг.

"Задержка жидкости не имеет ничего общего с ожирением, даже если и то, и другое влияет на вес", — говорит терапевт Петр Сухарда.

Вода — не враг, а союзник. Парадоксально, но чем меньше вы пьёте, тем больше её организм удерживает. Без достаточного питья тело включает режим накопления. Вода "вытекает" из сосудов и оседает в тканях — отсюда отёки, тяжесть и даже целлюлит.

Как бороться с водяным балластом

1. Пейте достаточно воды

Минимум — 2 литра в день. Только тогда тело начнёт отпускать лишнюю жидкость.

2. Следите за солью

Натрий — главный виновник. Он связывается с водой и заставляет почки её удерживать. А избыток соли — это не только солонка, но и все переработанные продукты, соусы, снеки и полуфабрикаты. Чем проще и "чище" ваш рацион, тем легче будет телу избавиться от отёков.

3. Больше движения

Гиподинамия — один из главных спутников застоя жидкости. Достаточно хотя бы ходьбы или лёгкой утренней зарядки.

Уточнения

Отёк (лат. oedema) — избыточное накопление жидкости в органах, внеклеточных тканевых пространствах организма.

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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