Он идеален, но… что-то не так? Эти вопросы покажут, что именно

1:53 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Иногда достаточно одного вопроса, чтобы заглянуть в самую суть отношений. А если вопросов четыре — можно узнать о себе (и партнёре) гораздо больше, чем вы ожидали.

Фото: Unsplash by Oziel Gómez, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Мужчина и женщина

1. Можете ли вы быть с ним настоящими

"Чувствуете ли вы, что можете доверять своему партнёру во всём, что вас беспокоит?" — честный ответ на этот вопрос покажет, насколько вам безопасно в этих отношениях.

Если вы открыто делитесь сокровенным, не опасаясь осуждения, — это сигнал настоящей близости. Но если внутри всё сжимается от страха, стоит разобраться: что именно вызывает тревогу?

2. Приятен ли вам этот человек по-настоящему

Обратите внимание, как партнёр обращается с другими. Если он груб с официантами или проявляет пренебрежение к окружающим — со временем эта модель может проявиться и в отношениях с вами. И наоборот: искренняя доброта и уважение — сильный маркер здоровой личности.

Особенно важно помнить: никакие оскорбления, газлайтинг, эмоциональный шантаж или агрессия (в том числе словесная) не могут быть нормой. Это не "особенности характера", а тревожный сигнал, за которым следует реакция — вплоть до расставания.

3. Вы раскрываетесь или закрываетесь рядом с ним

Есть люди, с которыми вы расцветаете, а есть — с которыми будто теряете себя. Если рядом с партнёром вы начинаете контролировать каждое слово, боитесь пошутить не так — это тревожный звонок. Такие отношения со временем не вдохновляют, а истощают.

4. Помогает ли он вам стать лучше

Лучший партнёр — не тот, кто делает за вас всё. А тот, кто верит в вас, поддерживает, вдохновляет и рядом с кем хочется быть лучше, а не прятать свои слабости.

Уточнения

Межличностные отношения — совокупность взаимодействий между людьми.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.