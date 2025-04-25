Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Золотая вода без магии: чем на самом деле помогает куркума натощак
Гастрономические сокровища юга России: путешествие на поезде-отеле
Зелёный оазис без усилий: откройте для себя простые в уходе растения
Цветы вместо штрафов: водители придумали способ временно вывести камеры из строя
Ешь яблоки каждый день и забудь о болезнях: вот что произойдет с вашим телом
Ходите по ступенькам и вот что произойдёт. Как подъём по лестнице защищает сердце
Мама Тимати высказалась о сепарации с внучкой Алисой: дети становятся невыносимыми
Поколение Z делает резкий поворот в карьере — и образование тут ни при чём
Таможенный триумф Трампа: апрельские пошлины взвинтили доходы США до небес

Этот бьюти-кейс спасёт вашу кожу в любой поездке

1:42
Моя семья » Красота и стиль

Командировки и путешествия — это не повод забывать об уходе за собой. Наоборот, в дороге коже и волосам часто приходится нелегко: сухой воздух, смена климата, стресс. Поэтому важно заранее продумать компактный и функциональный бьюти-кейс, который не займёт полчемодана, но поможет выглядеть свежо и ухоженно в любой ситуации.

косметичка
Фото: freepik.com is licensed under Public domain
косметичка

Что должно быть в дорожной косметичке?

Ваш дорожный бьюти-кейс должен быть универсальным и отвечать основным потребностям:

  • Очищение: миниатюра мицеллярной воды, пенка или гель для умывания.
  • Увлажнение: лёгкий крем или сыворотка с гиалуроновой кислотой — особенно актуально при авиаперелётах.
  • Маска "на экстренный случай": тканевая маска или ампула — для быстрого восстановления перед встречей.
  • Мини-дезодорант, сухой шампунь и многофункциональный крем — для тела, рук и даже кутикулы.

Умные советы по упаковке

  1. Мини-упаковки и тревел-наборы — ваш лучший друг. Можно купить или перелить в специальные дорожные флаконы.
  2. Многофункциональные продукты — экономят место: тинт, который подойдёт для губ и щёк, масло — и для кончиков волос, и для кутикулы.
  3. Организация — ключ к удобству: прозрачный косметичка или контейнер с отделениями поможет быстро находить нужное средство.

Компактность без компромиссов

Даже в самых насыщенных поездках можно оставаться ухоженной. Главное — подобрать разумный минимум и не забывать: любовь к себе всегда должна быть в багаже. Умный бьюти-кейс позволит вам выглядеть на высоте, не перегружая сумку.

Уточнения

Косме́тика — учение о средствах и методах улучшения внешности человека. Косметикой также называют средства и способы ухода за кожей, волосами и ногтями, также ротовой полостью, применяемые с целью улучшения внешности человека, а также вещества, применяемые для придания свежести и красоты лицу и телу.

Путеше́ствие — передвижение по какой-либо территории или акватории с целью их изучения, а также с общеобразовательными, познавательными, спортивными и другими целями.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Сейчас читают
Как подтянуть дряблую кожу за две недели: советы, которые действительно работают
Красота и стиль
Как подтянуть дряблую кожу за две недели: советы, которые действительно работают Аудио 
Экологический ужас: Черное море станет морем смерти
Наука и техника
Экологический ужас: Черное море станет морем смерти Аудио 
В свои 93 года он обладает телом 40-летнего мужчины: вот секрет его необычайной физической формы
Новости спорта
В свои 93 года он обладает телом 40-летнего мужчины: вот секрет его необычайной физической формы Аудио 
Популярное
Нам кажется, что время есть — но Солнце уже выбрало дату своей смерти

Учёные рассчитали точную дату гибели жизни на Земле. Что происходит с Солнцем, и как нам выжить после миллиардного отсчёта?

Нам кажется, что время есть — но Солнце уже выбрало дату своей смерти
Как подтянуть дряблую кожу за две недели: советы, которые действительно работают
Как подтянуть дряблую кожу за две недели: советы, которые действительно работают
6 мест в океане, которых боятся даже подводные лодки
Больше не нужно тратить деньги на кондиционер: охладить свой дом можно с помощью простой трубы
Советские истребители, опередившие своё время Дмитрий Плотников Турецкий батальон прибыл в Сомали в рамках союзнических обязательств Андрей Николаев Конгрессмен Фицпатрик выстрелил посланием Путину по русским и мог начать войну с РФ Олег Володин
ТОП-5 лучших легковушек всех времён
Весна начинается со сморчков: что можно, а что нельзя с ними делать
Муравейник в теплице — не норма: как избавиться и не навредить
Муравейник в теплице — не норма: как избавиться и не навредить
Последние материалы
Дом в порядке — мозг в балансе: эффект уборки, о котором мало говорят
Вы всё ещё пылесосите неправильно: 5 ошибок, которые портят ваш пол и технику
Легенды на колёсах: эти японцы ещё в строю — и в автосалонах России
Прощай, горечь: 2 простых способа сделать лук сладким и вкусным — попробуйте прямо сейчас!
Тайна решения Гвардиолы: что ждет Хусанова в Манчестер Сити
Российский микроавтобус для путешествий успешно проходит тесты в Крыму
Вы всё ещё боитесь яркой туши? Мы докажем, что зря
Ценовая ловушка: как прошлогодний переизбыток картошки ударил по кошелькам россиян
Пушистый интеллект из Анд: чем альпака круче ламы и овцы вместе взятых
Чёрная дыра в сердце биологии: что учёные узнали о происхождении сложных организмов
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.