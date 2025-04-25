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Вы всё ещё боитесь яркой туши? Мы докажем, что зря

1:56
Моя семья » Красота и стиль

В макияже снова царит свобода самовыражения, и цветная тушь уверенно завоёвывает косметички модниц. Она больше не ассоциируется с ярмарками и подростковыми экспериментами — напротив, становится элегантным акцентом даже в повседневных образах. Но как вписать яркий цвет в свой макияж, не выглядя вычурно? И кому особенно идёт этот тренд?

Тушь для ресниц
Фото: flickr. com by Alex from Ithaca, NY, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Тушь для ресниц

Кому идёт цветная тушь?

Цветная тушь — это не универсальный выбор, но подобрать свой идеальный вариант может каждая. Главное — учитывать цвет глаз, оттенок кожи и собственный стиль.

  • Голубые и серые глаза красиво подчёркиваются лавандовой, синей или фиолетовой тушью.
  • Зелёные глаза эффектно смотрятся с бордовой, сливовой и изумрудной тушью.
  • Карие глаза особенно выигрышно выглядят с бирюзовой, синей и даже тёмно-золотистой тушью.

Цветная тушь подходит тем, кто любит акценты в макияже, хочет освежить образ или добавить изюминку в привычный стиль.

Как носить цветную тушь в повседневности?

Чтобы цветная тушь выглядела гармонично, придерживайтесь нескольких правил:

  1. Не перегружайте макияж. Цветная тушь — уже яркий акцент, поэтому лучше отказаться от насыщенных теней и подводки.
  2. Комбинируйте с нюдовыми губами и чистой кожей — такой баланс выглядит модно и стильно.
  3. Попробуйте нанести цветную тушь только на нижние ресницы — это современно и небанально.
  4. Для офиса подойдут сдержанные оттенки: тёмно-синий, бордо, серо-зелёный.

Экспериментировать — это красиво

Цветная тушь — это способ заявить о себе без слов. Она делает взгляд выразительным, а образ — живым и свежим. Главное — не бояться экспериментировать и помнить: макияж — это игра, в которой вы задаёте правила.

Уточнения

Тушь для ресниц — декоративная косметика, предназначенная для подчёркивания, выделения и изменения естественного цвета ресниц.

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Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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