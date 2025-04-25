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Устали от отёков и целлюлита? Одна процедура может всё изменить

2:02
Моя семья » Красота и стиль

Если вы задумываетесь о том, как улучшить контуры тела, уменьшить отёчность или избавиться от целлюлита, то, скорее всего, уже сталкивались с предложениями прессотерапии, кавитации и ручного массажа. Но какую из процедур выбрать именно вам? Давайте рассмотрим особенности каждой — и вы сможете принять взвешенное решение.

Женская талия
Фото: Designed by Freepik by prostooleh is licensed under Public domian
Женская талия

Прессотерапия: идеальна при отёках и усталости

Прессотерапия — это воздействие сжатым воздухом через специальные костюмы или манжеты. Во время процедуры стимулируется лимфоток, уходят излишки жидкости, снижается отёчность. Это отличный выбор, если вы ощущаете тяжесть в ногах или проводите много времени на ногах. Кроме того, это один из самых расслабляющих способов ухода за телом.

Кавитация: локальное устранение жира без боли

Кавитация — это ультразвуковая процедура, которая разрушает жировые клетки. Она подходит, если вы стремитесь скорректировать фигуру в определённых зонах — например, убрать «ушки» на бёдрах или складки на животе. Эффект становится заметен уже после первых процедур, а восстановление не требуется.

Ручной массаж: индивидуальный подход и заметный результат

Классический или антицеллюлитный ручной массаж — это всегда точечная работа и мощная стимуляция кровообращения и лимфотока. Если вы предпочитаете «живое» воздействие и индивидуальный подход, это ваш вариант. Кроме того, массаж улучшает текстуру кожи и помогает снять напряжение.

Решение за вами

Все три процедуры эффективны, но выбор зависит от ваших целей. Хотите избавиться от отёков — начните с прессотерапии. Мечтаете о локальном похудении — обратите внимание на кавитацию. Предпочитаете глубокую проработку и расслабление — выбирайте ручной массаж. А в идеале — комбинируйте подходы.

Уточнения

Лимфодренаж также лимфодренажный массаж, пневмомассаж и прессотерапия — один из видов массажа, метод физиотерапии, используется в косметологии и физической реабилитации спортсменов.

Масса́ж — одна из мануальных техник, совокупность приёмов механического и рефлекторного воздействия на ткани и органы в виде растирания, давления, вибрации, проводимых непосредственно на поверхности тела человека как руками, так и специальными аппаратами через воздушную, водную или иную среду с целью достижения лечебного или иного эффекта.

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Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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