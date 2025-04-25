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Тренды окрашивания 2025: забудьте про банальный блонд и шатуш

1:36
Моя семья » Красота и стиль

Каждый год приносит новые тренды в окрашивании, и 2025 не стал исключением. На первый план выходят цвета, вдохновлённые природой, сдержанные, но выразительные. В то же время неожиданно возвращаются и футуристические пастельные тона с холодным отливом. Узнай, какие оттенки будут актуальны в новом сезоне и что они могут сказать о тебе.

Женщина парикмахер
Фото: Designed be Freepik by stockking is licensed under Public domian
Женщина парикмахер

Глубокие и натуральные: возвращение к корням

Кедровый каштан — хит 2025. Это тёплый, насыщенный коричневый с лёгким красноватым подтоном. Он идеально подчёркивает зелёные и карие глаза, придавая образу благородство. Этот оттенок лёгко адаптировать под любой тип внешности.

Медовый блонд и тёмный пшеничный также остаются на пике. Натуральные оттенки в духе "тихой роскоши" делают волосы визуально гуще и живее.

Игра с холодом: пастельные и пепельные акценты

Если хочется экспериментов — попробуй пепельную лаванду. Этот сложный холодный оттенок подходит светлокожим девушкам и идеально сочетается с минималистичным макияжем.

Также в тренде: ледяной персик, дымчатый розовый и пыльная мята — цвета для тех, кто не боится выделиться, но делает это со вкусом.

Как выбрать свой оттенок?

Обращайте внимание на подтон кожи, цвет глаз и базовый цвет волос. Тёплым оттенкам подойдут золотистые и медовые, а холодным типажам — пепельные и сиреневые.

Уточнения

Окрашивание волос — нанесение красителя с оксигентом на волосы, для изменения родного цвета или обесцвеченных прядей.

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Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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