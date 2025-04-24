Бьюти-диета: почему всё больше звёзды отказываются от косметики и что из этого выходит

1:37 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Бьюти-индустрия постоянно предлагает всё больше продуктов: сыворотки, кремы, эссенции. Но что, если кожа устала от «заботы»? Скин-фастинг — тренд, который предлагает дать коже отдохнуть от ухода и научиться работать самостоятельно. Это что-то вроде бьюти-детокса. Разберемся, в чём суть и кому он действительно может быть полезен.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Уход за кожей

Суть скин-фастинга

Скин-фастинг (skin fasting) — это временный отказ от использования любых косметических средств, кроме базового очищения. Цель — дать коже перерыв, чтобы она самостоятельно регулировала выработку себума, восстановила микробиом и адаптировалась к естественным условиям.

Метод предлагает минимализм: никакого тона, кремов, масел и даже увлажняющих средств. Только мягкое очищение (а иногда и вовсе без него).

Кому это может подойти?

Людям с чувствительной кожей, уставшей от активных ингредиентов.

Тем, у кого постоянные высыпания, несмотря на уход.

Тем, кто замечает ухудшение кожи после использования новых продуктов.

Любителям экспериментов, ищущим альтернативу сложным рутинам.

Важно: если у вас есть кожные заболевания, скин-фастинг лучше обсуждать с дерматологом.

Возможные результаты

Многие отмечают, что после недели-двух кожа становится менее жирной, уменьшаются воспаления и улучшается текстура. Однако эффект может быть не мгновенным — коже нужно время, чтобы адаптироваться.

Уточнения

Косме́тика — учение о средствах и методах улучшения внешности человека. Косметикой также называют средства и способы ухода за кожей, волосами и ногтями, также ротовой полостью, применяемые с целью улучшения внешности человека, а также вещества, применяемые для придания свежести и красоты лицу и телу.



Ко́жа — наружный покров тела животных (в том числе и людей) — орган.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.