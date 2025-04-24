Бьюти-диета: почему всё больше звёзды отказываются от косметики и что из этого выходит

Бьюти-индустрия постоянно предлагает всё больше продуктов: сыворотки, кремы, эссенции. Но что, если кожа устала от «заботы»? Скин-фастинг — тренд, который предлагает дать коже отдохнуть от ухода и научиться работать самостоятельно. Это что-то вроде бьюти-детокса. Разберемся, в чём суть и кому он действительно может быть полезен.
Скин-фастинг (skin fasting) — это временный отказ от использования любых косметических средств, кроме базового очищения. Цель — дать коже перерыв, чтобы она самостоятельно регулировала выработку себума, восстановила микробиом и адаптировалась к естественным условиям.
Метод предлагает минимализм: никакого тона, кремов, масел и даже увлажняющих средств. Только мягкое очищение (а иногда и вовсе без него).
Важно: если у вас есть кожные заболевания, скин-фастинг лучше обсуждать с дерматологом.
Многие отмечают, что после недели-двух кожа становится менее жирной, уменьшаются воспаления и улучшается текстура. Однако эффект может быть не мгновенным — коже нужно время, чтобы адаптироваться.
Косме́тика — учение о средствах и методах улучшения внешности человека. Косметикой также называют средства и способы ухода за кожей, волосами и ногтями, также ротовой полостью, применяемые с целью улучшения внешности человека, а также вещества, применяемые для придания свежести и красоты лицу и телу.
Ко́жа — наружный покров тела животных (в том числе и людей) — орган.
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