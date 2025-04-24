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Секреты женщин мира: пять ритуалов красоты, которые работают лучше любой косметики

2:21
Моя семья » Красота и стиль

Красота — понятие универсальное, но подходы к уходу за собой у разных народов мира могут разительно отличаться. Что объединяет женщин на всех континентах — стремление сохранить молодость, здоровье и сияние кожи с помощью проверенных временем ритуалов. Заглянем в разные уголки планеты и узнаем, чем вдохновиться в своей рутине ухода?

Пенка для умывания
Фото: Designed by Freepik by freepik is licensed under Public domian
Пенка для умывания

Япония: ритуал с рисовой водой

Японские женщины веками используют рисовую воду для очищения и осветления кожи. Богатая антиоксидантами и витаминами группы B, она способствует мягкому обновлению, сужает поры и придаёт лицу фарфоровое сияние. Простое средство, которое можно приготовить дома!

Марокко: хаммам и глиняные маски

В Марокко женщины регулярно посещают хаммам — традиционную парную баню. После неё кожу очищают чёрным мылом и скрабят рукавицей кисса. Завершающий этап — маска из глины гассул, насыщенной минералами. Этот ритуал не только очищает, но и тонизирует тело.

Индия: масляные процедуры

Аюрведа предлагает использовать масла не только для волос, но и для массажа всего тела. Например, кокосовое и кунжутное масла питают кожу, улучшают циркуляцию крови и создают эффект «светящейся» кожи. Массаж маслом также помогает снять стресс.

Корея: многоступенчатый уход

Корейская система ухода включает до 10 шагов: от гидрофильного масла до ночной маски. Главный принцип — увлажнение и защита кожи. Кореянки не ждут мгновенного результата, а делают ставку на системность, и это работает.

Франция: уход с минимумом усилий

Француженки известны своей «естественной» красотой. Их секрет — деликатные средства, термальная вода, масла и обязательный уход за шеей и декольте. Всё просто и со вкусом.

Женская красота — это не стандарты, а забота о себе, уважение к традициям и любовь к естественности. Возьмите на вооружение хотя бы один из этих ритуалов — и вы увидите, как легко разнообразить уход и подарить коже новую жизнь.

Уточнения

Хамма́м — название общественных бань в Турции, Азербайджане, арабских странах, Иране, Афганистане, Средней Азии и других странах Востока.

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Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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