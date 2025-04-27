Шокирующая правда о ватных дисках и дезодорантах-спреях: экологи бьют тревогу – а вы в курсе?

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2:45
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Каждый день мы уделяем внимание уходу за кожей, но задумываемся ли мы о влиянии наших привычек на окружающую среду? Ответ на этот вопрос может стать ключом к более устойчивому образу жизни. Осознанность в выборе косметических средств и методов ухода может значительно снизить вред, наносимый планете.

Уход за кожей
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Уход за кожей

Индустрия красоты всё чаще подчёркивает важность качества продукта, а не его количества. Это означает, что многие средства, которые мы используем, могут быть не только ненужными, но и вредными для нашей кожи. В этом контексте всё больше людей выбирают концепцию недопотребления: использование только тех продуктов, которые действительно необходимы. Это не только экономит деньги, но и уменьшает количество отходов.

Психологические аспекты

Многие из нас испытывают тревогу и чувство беспомощности, когда речь заходит об экологических проблемах. Однако важно понимать, что даже небольшие изменения в наших привычках могут привести к значительным результатам. Личная ответственность — это первый шаг к решению глобальных проблем. Задумайтесь, как ваши повседневные действия влияют на окружающую среду, и начните менять их в сторону устойчивости, призывает венгерский GLAMOUR.

  1. Ватные диски: нужны ли они вам? Ватные палочки и одноразовые салфетки стали неотъемлемой частью нашего ухода за кожей, но они наносят огромный вред окружающей среде. Производство этих изделий требует большого количества воды и пластика, который загрязняет почву и океаны. Если вам всё же нужны ватные диски, рассмотрите возможность использования тканевых очищающих дисков. Они многоразовые, экологичные и стоят гораздо дешевле.
  2. Какой антиперспирант выбрать? Выбор между аэрозольными дезодорантами и антиперспирантами в стиках также имеет экологическое значение. Аэрозольные дезодоранты загрязняют воздух пропеллентами, а их эффективность часто снижается к середине дня. Антиперспиранты в стиках, напротив, остаются эффективными в течение всего дня и не наносят вреда окружающей среде.
  3. Экономия денег и пластика. Покупка больших упаковок продуктов может быть более выгодной с точки зрения экономии денег и снижения использования пластика. Если продукт работает хорошо и вы покупаете его регулярно, приобретение большой упаковки позволит вам сэкономить и уменьшить количество отходов. Это также снижает частоту походов в магазин, что способствует уменьшению выбросов углекислого газа.

Уточнения

Ва́та (от нем. Watte) — пушистая масса волокон, слабо переплетённых между собой в различных направлениях. 

Космети́ческие ди́ски — косметическое средство в виде белых дисков диаметром 5—6 см.

Дезодора́нт (от фр. dés — приставка, означающая удаление, и лат. odor — запах) — косметическое средство для маскировки, ослабления или устранения неприятных запахов.
 

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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