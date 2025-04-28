Гинекологи за: почему стоит спать без нижнего белья

1:55 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Мы привыкли тщательно выбирать бельё на ночь, не задумываясь, что его отсутствие может стать настоящим подарком для здоровья. Между тем, сон без нижнего белья может положительно повлиять не только на интимную зону, но и на общее самочувствие, уровень стресса и даже либидо. Всё больше гинекологов советуют эту простую привычку своим пациенткам — и не зря.

Фото: Designed be Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Девушка под одеялом

Что происходит, когда вы спите без нижнего белья

Как отмечает гинеколог Марта Санчес-Дехеса, тесное бельё создаёт парниковый эффект, провоцируя воспаления, раздражения и даже рецидивирующий кандидоз. Отказ от него на ночь позволяет коже дышать, снижает влажность и помогает восстановить естественный баланс микрофлоры.

Интимная зона должна дышать

Кроме гигиенических плюсов, сон без нижнего белья избавляет от раздражающих швов, натирания и злополучных резинок. Особенно это актуально для женщин с чувствительной кожей или в постменопаузе.

Польза выходит за рамки гинекологии

Сон без трусиков способствует лучшей терморегуляции, что, в свою очередь, помогает организму вырабатывать больше мелатонина и окситоцина. Эти гормоны не только улучшают качество сна, но и стабилизируют цикл, снижают уровень кортизола и улучшают настроение. Вдобавок такая привычка расслабляет мышцы тазового дна, что благотворно влияет на интимное здоровье и усиливает связь с телом.

А если вам всё-таки комфортнее в белье

Это тоже нормально. Главное — осознанный выбор. Если вы спите в нижнем белье потому, что так привычно, возможно, стоит хотя бы попробовать ночь без него. Если же вы действительно чувствуете себя в нём лучше — продолжайте. В этом вопросе, как и во всём, важно слушать себя.

Уточнения

Стресс - совокупность неспецифических адаптационных реакций организма на воздействие различных неблагоприятных факторов-стрессоров, нарушающее его гомеостаз, а также соответствующее состояние нервной системы организма.



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