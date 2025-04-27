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Из кухни — в косметичку: натуральный ботокс, который можно намазать на лицо

2:07
Моя семья » Красота и стиль

Самая дорогая специя в мире неожиданно вышла за пределы кухни и уверенно заняла место в топе антивозрастной косметики. Шафран — это не только главный герой изысканных блюд, но и натуральное средство, способное превзойти по эффективности даже некоторые салонные процедуры. И всё это благодаря его богатому составу, мягкому действию и настоящему "золотому" эффекту на кожу.

Девушка
Фото: freepik by drobotdean is licensed under https://www.freepik.com
Девушка

Почему кожа любит шафран

Шафран (или Crocus sativus) получают из пестиков цветка, и чтобы собрать всего полкило, потребуется 170 000 бутонов. Такая редкость объясняет его высокую стоимость, но и ценность для кожи. Его часто сравнивают с ботоксом — только мягким, растительным и с комплексным действием:

  • Разглаживает морщины.
  • Усиливает выработку коллагена.
  • Уменьшает гиперпигментацию.
  • Восстанавливает после раздражений и воспалений.
  • Борется с акне и тусклым цветом лица.

Что в составе

Этот "красный алмаз" содержит пробиотики, витамины A, B1, B2, C и D, кальций, антиоксиданты. Он защищает от агрессивной среды, смога и стресса, снижает активность коллагеназы (фермента, разрушающего коллаген), а также способствует обновлению клеток и укреплению капилляров.

Для кого подойдёт

Шафран подходит абсолютно всем — от обладателей сухой и чувствительной кожи до тех, кто страдает от акне и жирного блеска. Его антисептическое и заживляющее действие делает его идеальным даже для повреждённой кожи. Особенно полезен в сезонных переходах, когда кожа чаще всего испытывает стресс.

Как использовать

Ищите средства с шафраном в составе: кремы, сыворотки, маски, средства для умывания и даже кремы для глаз. Выбирайте продукты с настоящими экстрактами или настоями шафрана — они подарят коже сияние, плотность и ровный тон.

Уточнения

Косме́тика (от др.-греч. κοσμητική - "искусство украшать, наряжать", далее от κοσμητικός, κοσμέω) — учение о средствах и методах улучшения внешности человека.

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Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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