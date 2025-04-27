Кожа как фарфор: секрет, который пришёл из Азии и TikTok

Когда хочется лёгкого, но работающего ухода, на помощь приходит старый-добрый TikTok. Именно оттуда в последние месяцы в ленты вернулся один древний способ — использование рисовой воды для ухода за кожей лица. Безопасно, просто и с эффектом "вау".
Рисовую воду веками применяли в Азии — сначала как часть умывания, позже как полноценный уходовый ритуал. И всё это не зря. Белёсая жидкость после замачивания риса мягко осветляет кожу, выравнивает тон и придаёт здоровое сияние. А в корейской косметике ферментированный рис — вообще на вес золота.
По словам поклонников метода, рисовая вода подходит для комбинированной кожи, уменьшает жирный блеск и визуально сужает поры. А ещё - не сушит, в отличие от многих кислотных средств.
Дерматологи советуют выбирать не обычный шлифованный рис, а необработанный — в нём больше витаминов, особенно после лёгкой ферментации. Так эффективность самодельного тоника будет выше.
Косме́тика (от др.-греч. κοσμητική - "искусство украшать, наряжать", далее от κοσμητικός, κοσμέω) — учение о средствах и методах улучшения внешности человека.
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Луку не нужно много удобрений, но без правильной подготовки почвы и ухода он не даст крепких луковиц. Вот что действительно нужно этой культуре.