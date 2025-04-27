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Кожа как фарфор: секрет, который пришёл из Азии и TikTok

1:44
Моя семья » Красота и стиль

Когда хочется лёгкого, но работающего ухода, на помощь приходит старый-добрый TikTok. Именно оттуда в последние месяцы в ленты вернулся один древний способ — использование рисовой воды для ухода за кожей лица. Безопасно, просто и с эффектом "вау".

Женщина ухаживает за лицом
Фото: flickr.com by LG전자, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Женщина ухаживает за лицом

В чём суть

Рисовую воду веками применяли в Азии — сначала как часть умывания, позже как полноценный уходовый ритуал. И всё это не зря. Белёсая жидкость после замачивания риса мягко осветляет кожу, выравнивает тон и придаёт здоровое сияние. А в корейской косметике ферментированный рис — вообще на вес золота.

Как сделать самому

  • Промойте рис (лучше необработанный — он питательнее).
  • Залейте холодной водой и оставьте на 30 минут или до 4 часов.
  • Процедите — и готово. Получившаяся жидкость может храниться пару дней в холодильнике.

Как применять

  • Смочите ватный диск (или многоразовый), протрите кожу, как обычным тоником.
  • Хотите эффект посильнее? Наложите диски на лицо как тканевую маску на 10-15 минут.
  • Можно перелить в спрей — получится освежающий мист без спирта.

По словам поклонников метода, рисовая вода подходит для комбинированной кожи, уменьшает жирный блеск и визуально сужает поры. А ещё - не сушит, в отличие от многих кислотных средств.

Важно знать

Дерматологи советуют выбирать не обычный шлифованный рис, а необработанный — в нём больше витаминов, особенно после лёгкой ферментации. Так эффективность самодельного тоника будет выше.

Уточнения

Косме́тика (от др.-греч. κοσμητική - "искусство украшать, наряжать", далее от κοσμητικός, κοσμέω) — учение о средствах и методах улучшения внешности человека.

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Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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