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Оливковое масло на лицо: эликсир молодости или провокация акне

2:00
Моя семья » Красота и стиль

Оливковое масло давно покинуло пределы кухни и перекочевало в косметичку. Им восхищаются голливудские звёзды, его добавляют в маски и даже используют для снятия стойкого макияжа. Но стоит ли наносить его на лицо каждый день? Разбираемся, кому это действительно полезно, а кому — лучше держаться подальше.

Акне
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Акне

Что в нём такого ценного

В составе оливкового масла — натуральный сквален, который восстанавливает липидный барьер кожи и защищает её от агрессивных факторов. Масло богато антиоксидантами и витамином Е, что помогает замедлить старение и повышает упругость. Оно смягчает кожу, снимает раздражение и идеально подходит для сухой и чувствительной кожи.

Неудивительно, что бренды вроде Foreo или линейки JLo Beauty используют его в формулах. Масло работает как успокаивающий компонент и придаёт коже гладкость.

Но есть и обратная сторона

Оливковое масло может быть вредным для жирной и комбинированной кожи, склонной к высыпаниям. Дело в том, что жирные кислоты в составе могут "кормить" бактерии и дрожжи, вызывающие акне. Если у тебя кожа, склонная к воспалениям, — лучше выбрать более лёгкие текстуры и избегать масла в чистом виде.

Как использовать с умом

Чтобы не навредить коже, дерматологи советуют:

  • Добавлять 1-2 капли масла в крем, а не наносить его напрямую.
  • Использовать его как средство для снятия макияжа, особенно стойкого.
  • Применять в составе домашней маски: смешай 2 ч. л. масла, 2 ч. л. йогурта и 0,5 ч. л. мёда.
  • В тандеме с мукой каштана масло превращается в мягкий скраб.

Главное — не перебарщивать. Это не универсальное средство на каждый день, а скорее поддержка для кожи, которая нуждается в особом уходе.

Уточнения

Акне́ (от др.-греч. ἀκμή - остриё, разгар, расцвет), или угри - это длительное воспалительное состояние кожи, возникающее при закупоривании кожным салом волосяного фолликула.

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Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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