Оливковое масло на лицо: эликсир молодости или провокация акне

Оливковое масло давно покинуло пределы кухни и перекочевало в косметичку. Им восхищаются голливудские звёзды, его добавляют в маски и даже используют для снятия стойкого макияжа. Но стоит ли наносить его на лицо каждый день? Разбираемся, кому это действительно полезно, а кому — лучше держаться подальше.
В составе оливкового масла — натуральный сквален, который восстанавливает липидный барьер кожи и защищает её от агрессивных факторов. Масло богато антиоксидантами и витамином Е, что помогает замедлить старение и повышает упругость. Оно смягчает кожу, снимает раздражение и идеально подходит для сухой и чувствительной кожи.
Неудивительно, что бренды вроде Foreo или линейки JLo Beauty используют его в формулах. Масло работает как успокаивающий компонент и придаёт коже гладкость.
Оливковое масло может быть вредным для жирной и комбинированной кожи, склонной к высыпаниям. Дело в том, что жирные кислоты в составе могут "кормить" бактерии и дрожжи, вызывающие акне. Если у тебя кожа, склонная к воспалениям, — лучше выбрать более лёгкие текстуры и избегать масла в чистом виде.
Чтобы не навредить коже, дерматологи советуют:
Главное — не перебарщивать. Это не универсальное средство на каждый день, а скорее поддержка для кожи, которая нуждается в особом уходе.
Акне́ (от др.-греч. ἀκμή - остриё, разгар, расцвет), или угри - это длительное воспалительное состояние кожи, возникающее при закупоривании кожным салом волосяного фолликула.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Луку не нужно много удобрений, но без правильной подготовки почвы и ухода он не даст крепких луковиц. Вот что действительно нужно этой культуре.