Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Аренда собаки: мечта на день или тревожный знак нашего времени
Не снимайте себя на камеру, не раздевайтесь и не флиртуйте: названы главные правила этикета в спортзале
Топ-6 самых дешёвых внедорожников 2025 года: что реально вывозит бездорожье
Саморез, вода и немного удачи: что делать с пробитой шиной на трассе
Вдохновляющие места: 7 тихих городков Южной Каролины, где хочется остаться надолго
Два желтка в яйце — повод для радости или повод насторожиться
Как вырастить гигантские розы у себя на даче: от посадки до создания роскошных букетов
Переворот истории: вся история Карфагена не такая, как мы думали
Цены в России: как вернуть их на место за месяц — эксперт дал ответ

Устали от жирных и безжизненных волос? Попробуйте этот экспресс-уход для корней

2:02
Моя семья » Красота и стиль

Вы заботитесь о коже лица, скрабируете тело — а как насчёт кожи головы? Между тем, именно она часто страдает от стресса, стайлинга и загрязнений. А ведь достаточно простого домашнего скраба, чтобы очистить кожу, освежить корни и простимулировать рост волос.

Волосы
Фото: freepik.com by diana.grytsku, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Волосы

Почему это работает

Скрабы для кожи головы

  • Удаляют мёртвые клетки и остатки укладочных средств.
  • Регулируют выработку кожного сала.
  • Улучшают микроциркуляцию и насыщение кислородом.
  • Уменьшают зуд и признаки раздражения.

Особенно полезны такие процедуры для тех, кто живёт в городе, страдает от жирности кожи, перхоти или чувствительности кожи головы.

  • Важно: даже домашние средства требуют осторожности. Используйте скраб не чаще 1 раза в неделю, избегайте повреждённых участков и не переусердствуйте с механическим воздействием.

Три простых рецепта

Противовоспалительный скраб

Смешайте:

  • 1 ст. л. кокосового (или миндального) масла.
  • 1 ст. л. сахара.
  • 1 ч. л. мёда манука.
  • 3 капли масла мяты.
  • 1 ч. л. яблочного уксуса.

Нанесите перед мытьём головы, хорошо смойте. Идеален для кожи с перхотью и экземой.

Детокс-скраб

Смешайте:

  • Шампунь с кислотами (салициловой или гликолевой).
  • 1 ч. л. миндальной муки.
  • 3 капли масла чайного дерева.

Используйте как обычный шампунь-скраб. После смывания нанесите увлажняющий бальзам.

Нежный вариант

Смешайте:

  • 1 ч. л. овсянки.
  • 1 ч. л. коричневого сахара.
  • Немного вашего кондиционера.

Нанесите после мытья шампунем, мягко массируйте, оставьте на 3-5 минут и смойте. Отлично подходит для профилактики и поддержания чистоты.

Уточнения

Во́лосы - придатки кожи, производные из эпидермиса, представляющие собой многослойные нитеообразные структуры из эпителиальных клеток, ороговевающих по мере удаления из точки роста в волосяных фолликулах и образующих наружный покров кожи млекопитающих.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Буйство цветов без усилий: чем на самом деле стоит поливать гортензию
Садоводство, цветоводство
Буйство цветов без усилий: чем на самом деле стоит поливать гортензию Аудио 
Больше не нужно тратить деньги на кондиционер: охладить свой дом можно с помощью простой трубы
Недвижимость
Больше не нужно тратить деньги на кондиционер: охладить свой дом можно с помощью простой трубы Аудио 
Дачникам дали советы по защите растений от надвигающихся заморозков
Советы
Дачникам дали советы по защите растений от надвигающихся заморозков Аудио 
Популярное
Никаких удобрений: что действительно любит лук

Луку не нужно много удобрений, но без правильной подготовки почвы и ухода он не даст крепких луковиц. Вот что действительно нужно этой культуре.

Никаких удобрений: что действительно любит лук
Дракон, спрятанный в камне 240 миллионов лет, оказался живее всех мифов и легенд
Дракон, спрятанный в камне 240 миллионов лет, оказался живее всех мифов и легенд
Советская рыба-гибрид: почему бестера запрещено выпускать в дикую природу
Ходьба гориллы: лучшее упражнение для людей старше 50 лет для укрепления мышц
Почему ВАЗ-2108 стал символом свободы: 5 фактов, о которых молчал автопром СССР Дмитрий Плотников Секрет топливной экономии: какой кроссовер 2025 года превзошёл всех по расходу топлива — цифры удивят Игорь Буккер Турецкий батальон прибыл в Сомали в рамках союзнических обязательств Андрей Николаев
Доллар теряет позиции: 11 стран официально отказываются от американской валюты
Больше никаких зарослей: проверенные методы борьбы с пыреем
Он возил Гагарина, а внутри был круче любого Maybach — но об этом почти все забыли
Он возил Гагарина, а внутри был круче любого Maybach — но об этом почти все забыли
Последние материалы
Вдохновляющие места: 7 тихих городков Южной Каролины, где хочется остаться надолго
Два желтка в яйце — повод для радости или повод насторожиться
Как вырастить гигантские розы у себя на даче: от посадки до создания роскошных букетов
Переворот истории: вся история Карфагена не такая, как мы думали
Цены в России: как вернуть их на место за месяц — эксперт дал ответ
Квартира мечты арендатора: назван простой секрет увеличения дохода от сдачи жилья
Устали от жирных и безжизненных волос? Попробуйте этот экспресс-уход для корней
Муравьи как нежданные гости: почему они приходят и как их выгнать
За стенами крепости: легенды и тайны Карфагена Сицилии
Пушистый характер: три породы кошек, которые играют по своим правилам
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.