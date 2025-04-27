Устали от жирных и безжизненных волос? Попробуйте этот экспресс-уход для корней

Вы заботитесь о коже лица, скрабируете тело — а как насчёт кожи головы? Между тем, именно она часто страдает от стресса, стайлинга и загрязнений. А ведь достаточно простого домашнего скраба, чтобы очистить кожу, освежить корни и простимулировать рост волос.
Особенно полезны такие процедуры для тех, кто живёт в городе, страдает от жирности кожи, перхоти или чувствительности кожи головы.
Смешайте:
Нанесите перед мытьём головы, хорошо смойте. Идеален для кожи с перхотью и экземой.
Смешайте:
Используйте как обычный шампунь-скраб. После смывания нанесите увлажняющий бальзам.
Смешайте:
Нанесите после мытья шампунем, мягко массируйте, оставьте на 3-5 минут и смойте. Отлично подходит для профилактики и поддержания чистоты.
Во́лосы - придатки кожи, производные из эпидермиса, представляющие собой многослойные нитеообразные структуры из эпителиальных клеток, ороговевающих по мере удаления из точки роста в волосяных фолликулах и образующих наружный покров кожи млекопитающих.
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