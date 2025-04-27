Устали от жирных и безжизненных волос? Попробуйте этот экспресс-уход для корней

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Вы заботитесь о коже лица, скрабируете тело — а как насчёт кожи головы? Между тем, именно она часто страдает от стресса, стайлинга и загрязнений. А ведь достаточно простого домашнего скраба, чтобы очистить кожу, освежить корни и простимулировать рост волос.

Фото: freepik.com by diana.grytsku, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Волосы

Почему это работает

Скрабы для кожи головы

Удаляют мёртвые клетки и остатки укладочных средств.

Регулируют выработку кожного сала.

Улучшают микроциркуляцию и насыщение кислородом.

Уменьшают зуд и признаки раздражения.

Особенно полезны такие процедуры для тех, кто живёт в городе, страдает от жирности кожи, перхоти или чувствительности кожи головы.

Важно: даже домашние средства требуют осторожности. Используйте скраб не чаще 1 раза в неделю, избегайте повреждённых участков и не переусердствуйте с механическим воздействием.

Три простых рецепта

Противовоспалительный скраб

Смешайте:

1 ст. л. кокосового (или миндального) масла.

1 ст. л. сахара.

1 ч. л. мёда манука.

3 капли масла мяты.

1 ч. л. яблочного уксуса.

Нанесите перед мытьём головы, хорошо смойте. Идеален для кожи с перхотью и экземой.

Детокс-скраб

Смешайте:

Шампунь с кислотами (салициловой или гликолевой).

1 ч. л. миндальной муки.

3 капли масла чайного дерева.

Используйте как обычный шампунь-скраб. После смывания нанесите увлажняющий бальзам.

Нежный вариант

Смешайте:

1 ч. л. овсянки.

1 ч. л. коричневого сахара.

Немного вашего кондиционера.

Нанесите после мытья шампунем, мягко массируйте, оставьте на 3-5 минут и смойте. Отлично подходит для профилактики и поддержания чистоты.

Уточнения

Во́лосы - придатки кожи, производные из эпидермиса, представляющие собой многослойные нитеообразные структуры из эпителиальных клеток, ороговевающих по мере удаления из точки роста в волосяных фолликулах и образующих наружный покров кожи млекопитающих.



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