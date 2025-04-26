Невесомый финиш и никакой маски: эта тональная основа — твой выбор

Если вы мечтаете о макияже, который не ощущается на лице, но при этом освежает и придаёт коже сияние — присмотритесь к тональным основам на водной основе. Это идеальный выбор для тех, кто любит эффект "макияжа без макияжа" и ищет максимально естественный результат.

Фото: https://www.freepik.com Косметика

Чем отличается водная основа

В отличие от силиконовых формул, водные тональные основы на первом месте в составе содержат воду, а не масла или синтетические плёнкообразующие компоненты. Это делает текстуру легкой, влажной и невесомой. Средство ложится ровно, не перегружая кожу и позволяя ей дышать.

Такая основа не закупоривает поры, а значит, подходит для:

Сухой и чувствительной кожи.

Склонной к покраснениям.

Комбинированной и реактивной.

С чем сочетать водную основу

Если вы используете праймер, лучше, чтобы он тоже был на водной основе. Такая связка лучше срабатывает и не даёт тональному средству скатываться или ложиться пятнами. Главное — дайте каждому этапу хорошо впитаться, прежде чем наносить следующий.

Кому не подойдёт

Если кожа склонна к жирности или блестит в Т-зоне, увлажняющая формула может усилить этот эффект. В этом случае лучше обратить внимание на матирующие средства на силиконовой или пудровой основе. А ещё стоит помнить, что у водных основ покрытие обычно лёгкое — они не маскируют серьёзные недостатки, а лишь выравнивают тон.

Для лета — лучше не придумать

Благодаря лёгкой текстуре и свежему финишу, водные основы идеально подходят для тёплого времени года. Кожа с ними выглядит отдохнувшей, как после хорошего сна.

Уточнения

Макия́ж - искусство оформления лица с помощью декоративной косметики, красок, теней, кремов, а также само такое оформление.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.