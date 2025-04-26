Вы наверняка слышали: волосы начинают расти лучше, когда забота начинается с кожи головы. Это уже не просто тренд, а устойчивый ритуал, пришедший с Востока и стремительно набирающий популярность на Западе. Один из самых простых и доступных способов — массаж кожи головы. Особенно если использовать для этого не пальцы, а специальное средство — мягкий силиконовый массажёр.
Массаж головы стимулирует кровообращение, пробуждая волосяные луковицы. А ещё помогает глубже проникать тоникам, маслам и сывороткам, которые вы наносите. Особенно эффективно это в переходные сезоны — весной и осенью, когда волосы становятся ломкими и ослабленными.
На маркетплейсах можно найти массажёры по вполне доступным ценам. Они изготовлены из мягкого силикона, не царапают кожу, не путают волосы и подходят как для сухого массажа, так и для использования в душе. Их можно применять:
Это ваш персональный массажист, доступный в любое время
Помимо стимуляции роста, он помогает мягко отшелушивать кожу головы, удаляя ороговевшие клетки и излишки себума. А значит, волосы не только растут лучше, но и выглядят чище и объёмнее.
Во́лосы — придатки кожи, производные из эпидермиса, представляющие собой многослойные нитеообразные структуры из эпителиальных клеток, ороговевающих по мере удаления из точки роста в волосяных фолликулах и образующих наружный покров кожи млекопитающих.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Жители Нью-Йорка обвели радары вокруг пальца — буквально украсили их цветами. Что это: протест или преступление?