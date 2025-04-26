Восточная привычка, которая делает волосы гуще — без дорогостоящих процедур

1:34 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Вы наверняка слышали: волосы начинают расти лучше, когда забота начинается с кожи головы. Это уже не просто тренд, а устойчивый ритуал, пришедший с Востока и стремительно набирающий популярность на Западе. Один из самых простых и доступных способов — массаж кожи головы. Особенно если использовать для этого не пальцы, а специальное средство — мягкий силиконовый массажёр.

Фото: flickr.com by geehairimages, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Мытьё головы

Почему это работает

Массаж головы стимулирует кровообращение, пробуждая волосяные луковицы. А ещё помогает глубже проникать тоникам, маслам и сывороткам, которые вы наносите. Особенно эффективно это в переходные сезоны — весной и осенью, когда волосы становятся ломкими и ослабленными.

Минимум вложений, максимум пользы

На маркетплейсах можно найти массажёры по вполне доступным ценам. Они изготовлены из мягкого силикона, не царапают кожу, не путают волосы и подходят как для сухого массажа, так и для использования в душе. Их можно применять:

Во время мытья головы — для равномерного распределения шампуня,

В сочетании с сыворотками или маслами — для лучшего впитывания,

Как расслабляющий ритуал — чтобы снять напряжение после дня.

Это ваш персональный массажист, доступный в любое время

Помимо стимуляции роста, он помогает мягко отшелушивать кожу головы, удаляя ороговевшие клетки и излишки себума. А значит, волосы не только растут лучше, но и выглядят чище и объёмнее.

Уточнения

Во́лосы — придатки кожи, производные из эпидермиса, представляющие собой многослойные нитеообразные структуры из эпителиальных клеток, ороговевающих по мере удаления из точки роста в волосяных фолликулах и образующих наружный покров кожи млекопитающих.



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