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Чистишь до скрипа — а лицо всё равно жирное? Проверь не совершаешь ли ты эту ошибку в уходе

1:59
Моя семья » Красота и стиль

Многие удивляются: чем активнее очищаешь кожу, тем быстрее она снова становится жирной. Но в этом как раз и кроется ошибка — вы сталкиваетесь с так называемым эффектом рикошета. Это когда кожа, потеряв влагу и липидную защиту из-за агрессивного ухода, начинает вырабатывать кожное сало в два раза активнее. И это не просто реакция — это настоящая система защиты.

Умывание
Фото: freepik.com by pvproductions, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Умывание

Что вызывает эффект рикошета

Чаще всего виновники — средства с высоким содержанием спирта, частое умывание жёсткой водой, слишком частые пилинги и "сушащие" маски. В попытке убрать жирный блеск мы нарушаем баланс кожи, а она, в ответ, начинает активно защищаться.

"Жирность — это не враг, а способ кожи сохранять барьер и влагу. Проблема — в потере этого баланса", — объясняет дерматолог София Дуарте.

Как избежать жирности в ответ

Перейдите на мягкое очищение

  • Используйте гели и пенки с нейтральным pH, без спирта и сульфатов. Очищение должно быть деликатным, но эффективным.

Увлажнение обязательно

  • Даже жирной коже нужен крем — лёгкий, некомедогенный, на водной основе.

Не трите и не пересушивайте

  • Чем меньше вы травмируете кожу — тем стабильнее она работает.

Регулярность важнее жёсткости

  • Лучше умываться дважды в день мягким средством, чем один раз — с эффектом "до скрипа".

Обратите внимание на состав

  • Ищите ниацинамид, алоэ вера, цинк и салициловую кислоту в небольших концентрациях.

Что делать, если жирность уже усилилась

Сделайте паузу в использовании агрессивных средств, дайте коже восстановиться. Подключите успокаивающий уход, увлажнение и мягкие кислотные тоники. И не забудьте: уход за кожей — это не борьба, а союз.

Уточнения

Дерматология - раздел медицины, изучающий строение и функционирование кожи и её придатков — волос, ногтей, а также слизистых оболочек, заболевания кожи, её придатков и слизистых, методы их профилактики и лечения.

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Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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