Редеют волосы — не паникуй: разбираемся, что делать и чем помочь

1:58 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Если волосы стали реже и слабее, не стоит паниковать — важно понять причину. Часто истончение связано с гормональными изменениями, стрессом, приёмом лекарств, а иногда — с проблемами кожи головы вроде себореи или перхоти. Это не просто сезонное выпадение, а сигнал организма, что ему нужна поддержка.

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Что делать в первую очередь

Волосы — зеркало здоровья. Поэтому главное — устранить источник проблемы и выбрать грамотный уход. Лучше всего, если это будет рекомендация трихолога. Сначала восстанавливаем кожу головы — только потом работаем над густотой.

Поддержать волосы можно с помощью массажей с тониками или сыворотками. Они активизируют микроциркуляцию и укрепляют волосяные луковицы. Для массажа подойдут как пальцы, так и специальный скребок гуаша.

Уход, который работает

Шампуни : не должны пересушивать кожу головы. Отдавайте предпочтение мягким очищающим средствам — с кератином, гиалуроновой кислотой и глицерином.

: не должны пересушивать кожу головы. Отдавайте предпочтение мягким очищающим средствам — с кератином, гиалуроновой кислотой и глицерином. Тоники и сыворотки : усиливают рост и плотность. Их наносят после мытья или на сухую кожу головы.

: усиливают рост и плотность. Их наносят после мытья или на сухую кожу головы. Добавки: восполняют дефицит витаминов и белков, особенно кератина и биотина. Самостоятельно принимать их не стоит — сначала сдайте анализы.

Частая ошибка — неправильный шампунь

Шампунь контактирует с кожей головы всего пару минут, поэтому не стоит ждать от него чуда. Его задача — деликатно очистить и не пересушить. Если кожа головы жирная, лучше чередовать очищающие и увлажняющие формулы, чем постоянно использовать агрессивные средства.

Главное — регулярность и индивидуальный подход

Не ждите мгновенных чудес. Только комплексный уход, рекомендации специалиста и терпение дадут стойкий результат.

Уточнения

Во́лосы - придатки кожи, производные из эпидермиса, представляющие собой многослойные нитеообразные структуры из эпителиальных клеток, ороговевающих по мере удаления из точки роста в волосяных фолликулах и образующих наружный покров кожи млекопитающих.



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