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Тёмная сторона ухода: новый способ получить холодный, благородный блонд

1:48
Моя семья » Красота и стиль

Фиолетовый шампунь давно стал классикой для блондинок. Но если вы хотите убрать не только желтизну, а сделать цвет волос по-настоящему холодным, дымчатым и благородным — стоит попробовать черный шампунь. Да, он существует. И нет, это не ошибка.

Блондинка
Фото: freepik.com by Anastasia Kazakova, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Блондинка

Как работает черный шампунь

Черный шампунь содержит тёмные пигменты, которые "глушат" теплые оттенки в светлых и платиновых волосах. Это принцип цветовой нейтрализации: противоположный цвет убирает лишний оттенок.

В отличие от фиолетового, который сохраняет сияние и яркость, черный шампунь придаёт цвету глубину, сдержанность и ту самую "дымку", которую так ценят стилисты.

Кому подойдёт

  • Обладательницам слишком светлого, "выбеленного" блонда.
  • Тем, кто хочет приглушить яркость и сделать цвет более натуральным.
  • Всем, кто стремится к модному пепельному или песочному эффекту.

После применения оттенок может временно стать чуть темнее, но затем проявляется холодный блонд — без рыжины и желтизны.

Как использовать без сюрпризов

Такой шампунь стоит применять с осторожностью:

  • Обязательно надевайте перчатки — пигмент окрашивает кожу.
  • Не передерживайте — особенно если волосы пористые или обесцвеченные.
  • Сразу смывайте капли с раковины или душа, чтобы избежать пятен.

Фиолетовый или черный

  • Если ваша цель - сохранить платиновый блеск и нейтрализовать легкую желтизну, берите фиолетовый.
  • Если хочется приглушить яркость, добавить глубины и холодной пепельности - ваш выбор черный.

А лучше — чередовать их, чтобы находить баланс между сиянием и сдержанностью.

Уточнения

Во́лосы — придатки кожи, производные из эпидермиса, представляющие собой многослойные нитеообразные структуры из эпителиальных клеток (кератиноциты, меланоциты), ороговевающих по мере удаления из точки роста в волосяных фолликулах и образующих наружный покров кожи млекопитающих.

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Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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