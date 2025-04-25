Тёмная сторона ухода: новый способ получить холодный, благородный блонд

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Фиолетовый шампунь давно стал классикой для блондинок. Но если вы хотите убрать не только желтизну, а сделать цвет волос по-настоящему холодным, дымчатым и благородным — стоит попробовать черный шампунь. Да, он существует. И нет, это не ошибка.

Фото: freepik.com by Anastasia Kazakova, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Блондинка

Как работает черный шампунь

Черный шампунь содержит тёмные пигменты, которые "глушат" теплые оттенки в светлых и платиновых волосах. Это принцип цветовой нейтрализации: противоположный цвет убирает лишний оттенок.

В отличие от фиолетового, который сохраняет сияние и яркость, черный шампунь придаёт цвету глубину, сдержанность и ту самую "дымку", которую так ценят стилисты.

Кому подойдёт

Обладательницам слишком светлого, "выбеленного" блонда.

Тем, кто хочет приглушить яркость и сделать цвет более натуральным.

Всем, кто стремится к модному пепельному или песочному эффекту.

После применения оттенок может временно стать чуть темнее, но затем проявляется холодный блонд — без рыжины и желтизны.

Как использовать без сюрпризов

Такой шампунь стоит применять с осторожностью:

Обязательно надевайте перчатки — пигмент окрашивает кожу.

Не передерживайте — особенно если волосы пористые или обесцвеченные.

Сразу смывайте капли с раковины или душа, чтобы избежать пятен.

Фиолетовый или черный

Если ваша цель - сохранить платиновый блеск и нейтрализовать легкую желтизну, берите фиолетовый.

- берите фиолетовый. Если хочется приглушить яркость, добавить глубины и холодной пепельности - ваш выбор черный.

А лучше — чередовать их, чтобы находить баланс между сиянием и сдержанностью.

Уточнения

Во́лосы — придатки кожи, производные из эпидермиса, представляющие собой многослойные нитеообразные структуры из эпителиальных клеток (кератиноциты, меланоциты), ороговевающих по мере удаления из точки роста в волосяных фолликулах и образующих наружный покров кожи млекопитающих.



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