Тёмная сторона ухода: новый способ получить холодный, благородный блонд

Фиолетовый шампунь давно стал классикой для блондинок. Но если вы хотите убрать не только желтизну, а сделать цвет волос по-настоящему холодным, дымчатым и благородным — стоит попробовать черный шампунь. Да, он существует. И нет, это не ошибка.
Черный шампунь содержит тёмные пигменты, которые "глушат" теплые оттенки в светлых и платиновых волосах. Это принцип цветовой нейтрализации: противоположный цвет убирает лишний оттенок.
В отличие от фиолетового, который сохраняет сияние и яркость, черный шампунь придаёт цвету глубину, сдержанность и ту самую "дымку", которую так ценят стилисты.
После применения оттенок может временно стать чуть темнее, но затем проявляется холодный блонд — без рыжины и желтизны.
Такой шампунь стоит применять с осторожностью:
А лучше — чередовать их, чтобы находить баланс между сиянием и сдержанностью.
Во́лосы — придатки кожи, производные из эпидермиса, представляющие собой многослойные нитеообразные структуры из эпителиальных клеток (кератиноциты, меланоциты), ороговевающих по мере удаления из точки роста в волосяных фолликулах и образующих наружный покров кожи млекопитающих.
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