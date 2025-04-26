Старение кожи: 3 важных признака, на которые нужно обратить внимание

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Старение кожи — это естественный процесс, с которым сталкивается каждый из нас. Хотя полностью остановить его невозможно, важно знать, как распознать первые признаки возрастных изменений, чтобы вовремя принять меры.

Фото: Designed by Freepik by wirestock is licensed under Public domian Косметолог

Кожа становится суше. С возрастом уровень коллагена и гиалуроновой кислоты в коже снижается, что приводит к её высыханию. Даже если вы тщательно увлажняете кожу, она может оставаться стянутой и сухой. В этом случае стоит пересмотреть уход за кожей и подобрать индивидуальные антивозрастные средства. Изменение формы лица. С возрастом кожа теряет эластичность, что приводит к изменению формы лица: овал становится менее чётким, скулы и веки могут опуститься. Чтобы замедлить этот процесс, используйте процедуры с витамином С и гиалуроновой кислотой, а также регулярно выполняйте упражнения для лица. Тусклый цвет лица. Стареющая кожа теряет своё естественное сияние, приобретая более тусклый и серый оттенок. Это может быть связано с загрязнением окружающей среды, генетикой или длительным пребыванием на солнце без защиты. Чтобы вернуть коже здоровый цвет, используйте средства, направленные на борьбу с внешними факторами и улучшение общего состояния кожи, советует французский онлайн-портал ELLE.

Уточнения

Старение — биологический процесс постепенной деградации частей и систем организма человека и последствия этого процесса



Ко́жа (лат. cutis; др.-греч. δέρμα [ˈdɛrmə]) — наружный покров тела животных (в том числе и людей) — орган. В биологии — наружный покров позвоночных животных.



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