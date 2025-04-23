Лицо как после отпуска — но только если вы не совершите эту ошибку

Ниацинамид давно прописался в бьюти-рутинах, но добавлять его в уход нужно с умом — иначе вместо сияния можно получить раздражение. Вот несколько практичных советов, которые помогут подружиться с этим ингредиентом.
Если раньше вы не использовали ниацинамид, выберите продукт с концентрацией 2-5%. Это особенно важно для чувствительной кожи. Начинайте с применения 2-3 раза в неделю, и только потом, если кожа нормально реагирует, постепенно увеличивайте частоту и силу средства — до 10% максимум.
Ниацинамид встречается во множестве форматов: от сывороток и кремов до тоников и точечных средств. Выбирайте то, что лучше всего подходит вашей коже. Например, сыворотку стоит наносить после очищения, но до увлажняющего крема.
Не стоит выливать полбутылки на лицо в надежде на мгновенный эффект. Избыток может вызвать раздражение, особенно при высоких концентрациях. Следуйте инструкции на упаковке — эффект придёт, просто дайте ниацинамиду время.
Хотя ниацинамид славится своей многофункциональностью — он борется с воспалениями, укрепляет защитный барьер и выравнивает тон — не ждите мгновенного преображения. Лучше постепенно встроить его в рутину и наблюдать, как кожа становится спокойнее и свежее.
Никоти́новая кислота́ ниацин, витамин PP — витамин, участвующий во многих окислительно-восстановительных реакциях, образовании ферментов и обмене липидов и углеводов в живых клетках; одна из форм витамина B3.
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