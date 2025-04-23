Невидимая ошибка, которая добавляет годы: в чём сила старящего стиля

2:00 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Что, если ваш гардероб тайно добавляет вам лет? Некоторые модные привычки, которые раньше казались стильными, сегодня могут сделать образ устаревшим и даже визуально "состарить". Разбираем 5 вещей, от которых пора избавиться — и чем их заменить, чтобы выглядеть современно и свежо.

Фото: unsplash.com by Hannah Morgan, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Магазин женской одежды

1. Джинсы с чрезмерными потертостями

Когда-то это был символ свободы и стиля, но время гранжа прошло. Грубые разрывы и дыры придают образу устаревший вид. Лучше выбрать модели с лаконичным дизайном и чистыми линиями. Такой крой смотрится взрослее, но при этом не старит.

2. "Папины" кроссовки

Да, они удобны и напоминают о беззаботных 90-х. Но носить их с легким платьем — прямой путь к модной ошибке. Такой контраст может сделать образ не стильным, а нелепым. Лучше заменить их на минималистичную обувь — и модно, и визуально легче.

3. Узкие галстуки

Когда-то они были must-have, особенно среди инди-фанов. Но сегодня акцент сместился в сторону ширины. Узкий галстук может не только выдать ваш возраст, но и визуально его прибавить. Переходите на модели пошире — свежо, уверенно, современно.

4. Обтягивающие шорты-карго

Много карманов — это удобно. Но если фасон устарел, образ может выглядеть так, будто вы застряли в начале 2000-х. Отдайте предпочтение аккуратным, сшитым по фигуре моделям выше колена — они и стройнят, и молодят.

5. Обувь с квадратным носком

Комфортна — да. Но такие модели моментально "отсылают" в 90-е. Современные фасоны с округлым или заострённым носком делают ноги изящнее и добавляют лёгкости образу. Маленькая деталь — большой эффект.

Уточнения

Оде́жда — изделие или совокупность изделий, надеваемых человеком и несущих утилитарные и эстетические функции.



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