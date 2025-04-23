Когда духи играют в шпионов: один запах — два эффекта

Один и тот же аромат может звучать на разных людях абсолютно по-разному. Удивлены? Всё дело в коже — она как уникальный холст, на котором раскрывается композиция парфюма.
Именно поэтому подобрать духи "по флакону" не получится — сначала они должны "поговорить" с вашей кожей. Как же понять, какие духи действительно ваши?
Ваша кожа — не просто фон для аромата, она активно влияет на его звучание. Важны:
Духи — это не просто запах. Это подпись, которую вы оставляете, не говоря ни слова. И именно кожа делает этот автограф уникальным.
Парфюме́рия (фр. parfumerie «парфюмерная отрасль» ← parfumer «наполнять ароматом» ← fumer «дымить, окуривать») — совокупность изделий, применяемых для ароматизации тела человека, одежды, белья и воздуха в помещениях.
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