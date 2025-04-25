Седина больше не застигнет врасплох: быстрые решения между окрашиваниями

С появлением седины многие ищут способы быстро освежить цвет волос, не прибегая к полноценному окрашиванию. Наиболее востребованы средства для маскировки корней, которые позволяют закрасить седые участки между окрашиваниями. Ниже — обзор основных типов таких продуктов с их особенностями применения.
Спреи для корней наносятся подобно сухому шампуню. Они дают мгновенный эффект, создавая цветовую вуаль, которая перекрывает седину. Средства этого типа рекомендуется использовать на расстоянии 15 см от головы, чтобы избежать излишней плотности и мелового налёта. Наносятся на сухие волосы, чаще всего — по линии роста и вдоль пробора.
Пудры наносятся с помощью губки или кисти и позволяют точно обработать нужный участок. Формула, как правило, безжидкая, что делает их удобными в дороге и при необходимости точечной маскировки. Пигмент легко распределяется и остаётся до следующего мытья головы.
Кремовые средства часто идут с кистью или щёточкой, похожей на тушь. Наносить их следует на влажные или слегка подсушенные волосы перед сушкой. После высыхания они маскируют седину и не создают ощущение утяжелённости.
Формат с двумя кистями — для широкого и точечного нанесения — подходит тем, кому важно обработать как пробор, так и небольшие участки. При нанесении следует использовать лёгкое похлопывание, а не растушёвку, чтобы добиться равномерного покрытия.
Выбор средства для маскировки седины зависит от типа волос, частоты использования и желаемого эффекта. Кому-то подойдут быстрые спреи для экстренных ситуаций, другим — точечные пудры или кремы с кистью для более тщательной проработки. Главное — помнить, что седина не требует немедленного решения, а современные средства позволяют подойти к её маскировке спокойно, удобно и без лишнего вмешательства в структуру волос.
Седые волосы седина́ — волосы серебристого, желтовато-белого или белого цвета, что вызвано отсутствием более 70 % меланина в пигментации.
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