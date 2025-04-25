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Седина больше не застигнет врасплох: быстрые решения между окрашиваниями

2:51
Моя семья » Красота и стиль

С появлением седины многие ищут способы быстро освежить цвет волос, не прибегая к полноценному окрашиванию. Наиболее востребованы средства для маскировки корней, которые позволяют закрасить седые участки между окрашиваниями. Ниже — обзор основных типов таких продуктов с их особенностями применения.

Женщина с седыми волосами
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Женщина с седыми волосами

Аэрозольные спреи

Спреи для корней наносятся подобно сухому шампуню. Они дают мгновенный эффект, создавая цветовую вуаль, которая перекрывает седину. Средства этого типа рекомендуется использовать на расстоянии 15 см от головы, чтобы избежать излишней плотности и мелового налёта. Наносятся на сухие волосы, чаще всего — по линии роста и вдоль пробора.

  • Плюсы: быстрое нанесение, подходит для экстренных случаев.
  • Минусы: возможно оседание пигмента на одежде или коже при неосторожном использовании.

Тонирующие пудры

Пудры наносятся с помощью губки или кисти и позволяют точно обработать нужный участок. Формула, как правило, безжидкая, что делает их удобными в дороге и при необходимости точечной маскировки. Пигмент легко распределяется и остаётся до следующего мытья головы.

  • Плюсы: отсутствие липкости, точность, аккуратность нанесения.
  • Минусы: требуется время на нанесение, может не подойти для очень тёмных оттенков.

Кремы с аппликатором

Кремовые средства часто идут с кистью или щёточкой, похожей на тушь. Наносить их следует на влажные или слегка подсушенные волосы перед сушкой. После высыхания они маскируют седину и не создают ощущение утяжелённости.

  • Плюсы: стойкость, равномерное покрытие, комфорт в использовании.
  • Минусы: требуют больше времени на нанесение и сушку.

Пудры в компактных футлярах

Формат с двумя кистями — для широкого и точечного нанесения — подходит тем, кому важно обработать как пробор, так и небольшие участки. При нанесении следует использовать лёгкое похлопывание, а не растушёвку, чтобы добиться равномерного покрытия.

  • Плюсы: точечное нанесение, удобный формат, естественный результат.
  • Минусы: требует аккуратности, занимает больше времени.

Выбор средства для маскировки седины зависит от типа волос, частоты использования и желаемого эффекта. Кому-то подойдут быстрые спреи для экстренных ситуаций, другим — точечные пудры или кремы с кистью для более тщательной проработки. Главное — помнить, что седина не требует немедленного решения, а современные средства позволяют подойти к её маскировке спокойно, удобно и без лишнего вмешательства в структуру волос.

Уточнения

Седые волосы седина́ — волосы серебристого, желтовато-белого или белого цвета, что вызвано отсутствием более 70 % меланина в пигментации.

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Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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