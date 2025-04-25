Пересушенные, хрупкие, уставшие: как оживить ресницы после длительного наращивания

1:59 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Регулярные процедуры наращивания и завивки ресниц могут истончать структуру волосков и провоцировать их обезвоживание. Этот малозаметный, но распространённый эффект может серьёзно повлиять на внешний вид глаз, сделав ресницы ломкими, безжизненными и склонными к выпадению.

Фото: freepik by designed by freepik is licensed under фото с freepik Наращивание ресниц

Что вызывает обезвоживание

Основная причина — частое воздействие химических составов, используемых в клеях и фиксаторах. Они смывают натуральные масла, ослабляя ресницы. Добавляют проблем неправильное удаление макияжа, резкие перепады температур, дефицит влаги и нехватка питательных веществ в рационе.

Как определить проблему

Сигналы обезвоживания — сухость, ломкость, утрата изгиба, а также повышенное выпадение. При нанесении туши такие ресницы выглядят жёсткими, с лёгким хрустом. Возможно искривление формы и общее "поведение" волосков, как у пересушенных волос.

Восстановление в четыре шага

Перерыв в процедурах

Длиннее интервалы между наращиваниями помогут снизить нагрузку и позволят ресницам восстановиться.

Аккуратный уход

Важно мягко снимать макияж и исключить агрессивные средства. В рационе — витамины B, D, E и омега-3. Гидратация изнутри тоже имеет значение.

Питательные компоненты

Касторовое масло эффективно при нанесении на кончики. Также полезны маски для ресниц с увлажняющими комплексами.

Сыворотки

Сыворотки с пептидами, биотином и гиалуроновой кислотой способствуют восстановлению и укреплению. Они помогают создать благоприятную среду для роста и снижают ломкость.

Для сохранения густоты и здоровья ресниц после процедур важно уделять им не меньше внимания, чем коже или волосам. Уход, питание и отдых — основа их красоты.

Уточнения

Ресни́цы (лат. Cilia) — волосы, окаймляющие сверху и снизу разрез глаза у млекопитающих.



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