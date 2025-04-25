Пересушенные, хрупкие, уставшие: как оживить ресницы после длительного наращивания

Регулярные процедуры наращивания и завивки ресниц могут истончать структуру волосков и провоцировать их обезвоживание. Этот малозаметный, но распространённый эффект может серьёзно повлиять на внешний вид глаз, сделав ресницы ломкими, безжизненными и склонными к выпадению.
Основная причина — частое воздействие химических составов, используемых в клеях и фиксаторах. Они смывают натуральные масла, ослабляя ресницы. Добавляют проблем неправильное удаление макияжа, резкие перепады температур, дефицит влаги и нехватка питательных веществ в рационе.
Сигналы обезвоживания — сухость, ломкость, утрата изгиба, а также повышенное выпадение. При нанесении туши такие ресницы выглядят жёсткими, с лёгким хрустом. Возможно искривление формы и общее "поведение" волосков, как у пересушенных волос.
Для сохранения густоты и здоровья ресниц после процедур важно уделять им не меньше внимания, чем коже или волосам. Уход, питание и отдых — основа их красоты.
Ресни́цы (лат. Cilia) — волосы, окаймляющие сверху и снизу разрез глаза у млекопитающих.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Учёные рассчитали точную дату гибели жизни на Земле. Что происходит с Солнцем, и как нам выжить после миллиардного отсчёта?