Хочешь идеальный цвет волос к свадьбе? Начни заранее — вот план по шагам

Планируя свадьбу, невесты думают обо всём — от платья до украшений. Но есть ещё один важный элемент образа: цвет волос. Он должен не просто подходить к коже и стилю, но и выглядеть идеально на фото. Чтобы добиться безупречного результата, важны не только руки колориста, но и грамотное планирование.

Фото: commons.wikimedia.org by Brooke Cagle, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ Свадьба

Когда начинать

Идеально — за 6 месяцев до свадьбы. Этого времени хватит, чтобы "дойти" до нужного оттенка, попробовать глянец, проработать форму и подготовить волосы. А если у вас сложная история окрашиваний, начинать стоит сразу после помолвки.

"Цвет невесты — это тщательно продуманное путешествие, а не одноразовая встреча", — напоминает колорист Люк Тиррелл.

Последняя покраска

Финальную процедуру стоит запланировать за 1-2 недели до свадьбы, чтобы цвет успел "устояться", и при необходимости можно было сделать тоновую коррекцию. Если нужен свежий блеск или прикрыть седину — 5-7 дней до торжества будет идеально.

Если свадьба на юге

Собираетесь в тёплую страну? Обязательно берите с собой фиолетовую маску — она спасёт блонд от желтизны.

Здоровые волосы — красивые волосы

Даже если вы не планируете окрашивание, уход нужен. Увлажняющие маски, паровые процедуры и качественный домашний уход — вот что придаёт волосам сияние на фото и вживую. Особенно стоит обратить внимание на средства с маркировкой Metal Detox — они сохраняют чистоту оттенка.

Уточнения

Сва́дьба сва́дебный обря́д, свадебный ритуал - один из семейных обрядов (ритуалов), оформляющий вступление в брак.



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